आज का मौसम 7 जुलाई: तेज हवाओं के साथ 20 राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट; मॉनसून करेगा डबल अटैक
देश के ज्यादातर हिस्सों मे मॉनसून ऐक्टिव है। ओडिशा और झारखंड पर डिप्रेशन बना हुआ है। ऐसे में उत्तर भारत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
देश के ज्यादातर हिस्से में मॉनसून ऐक्टिव हो गया है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले दो से तीन दिन में मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बचे हुए हिस्से को भी कवर कर लेगा। वहीं दक्षिण झारखंड और ओडिशा के अंदर के इलाकों में भी डिप्रेशन बना हुआ है जिसकी वजह से मॉनसूनी गतिविधियां तेज होंगी और मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 7 और 8 जुलाई को कम से कम 20 राज्यों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की आशंका है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे, पुणे और मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से यातायात और रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। मुंबई में आज भी स्कूल-कॉलेज बंद है और मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
इन राज्यों में होगी भारी बारिश
मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तट पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्तान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की संभावना है।
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में म़ॉनसून सक्रिय है। ऐसे में कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, मेरठ, आगरा और झांसी में 7 से 11 जुलाई तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। 9 और 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा इस दौरान पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 7 जुलाई को 60 से 70 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।
|शहर
|न्यूनतम तापमान
|अधिकतम तापमान
|दिल्ली
|34°C
|29°C
|लखनऊ
|33°C
|27°C
|मुंबई
|28°C
|27°C
|कोलकाता
|31°C
|29°C
|चेन्नई
|37°C
|29°C
|पटना
|31°C
|28°C
दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली में मॉनसून अपना असर दिखा रहा है। रविवार और सोमवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश हुई। 7 जुलाई को भी दोपहर के बाद हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। अगले दो दिन तक दिल्ली में बारिश का सिलसिला चलता रहेगा।
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, सरहसा, सिवान, छपरा और मुंगेर में 7 से 12 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। हवाओं की रप्तार 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की रह सकती है। वहीं झारखंड के बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दमका, खूंटी, सिंहभूम, गुमला और दुमला में अगले तीन दिन तक बारिश जारी रहेगी।
पहाड़ी इलाकों का मौसम
पहाड़ों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर और डोडा में 7 से 11 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और सोलन में भी अगले तीन दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कम से कम 8 जिलों मे तेज बारिश की संभावना है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।