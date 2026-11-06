आज का मौसम 6 नवंबरः दिवाली से पहले 12 राज्यों में होगी झमाझम बारिश, चलेंगी तेज हवाएं
आज का मौसम 6 नवंबरः मौसम विभाग ने दिवाली से पहले कम से कम 12 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत में तेज हवाएं चल सकती हैं।
आज का मौसम 6 नवंबरः इस बार दिवाली से पहले कई राज्यों को बारिश भिगो सकती है। चक्रवाती तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी कम से कम 12 राज्यों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 नवबंर को उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली समेत 12 राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में वज्रपात और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि व्यापक तौर पर बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना कम ही है।
कहां-कहां हो सकती है झमाझम बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर , हिमाचल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा यहां 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी जल सकती हैं। बारिश के चलते इन राज्यों में तेजी से तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश का मौसम
यूपी (6 नवंबर- रिमझिम बारिश बढ़ाएगी ठंड)- मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़. मेरठ, मतुरा, कानपुर, हमीरपुर, अयोध्या, झांसी, गोंडा, बहराइच और ललितपुर में ह्ली बारिश हो सकती है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
दिल्ली का मौसम
दिल्ली (6 नववंबर- तेज हवा चल सकती है)- मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार के तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रतिघंटा रह सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रह सकता है।
कैसा रहेगा बिहार का मौसम
बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, लखीसराय, अरवल, नवादा, गया,, कटिहार, भोजपुर और बक्सर में तेज हवाएँ चल सकती हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
कैसा रहेगा पहाड़ी राज्यों का मौसम
(जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मौसम)- हिमचाल के शिमाल, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई इलाकों में 60 से 65 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग और देहरादून में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के राजौरी, कुपवाड़ा, पुंछ, मुजफ्फराबाद, उधमपुर, कुलगाम, गांदरबल और कठुआ, डोडा में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
पश्चिम बंगाल का मौसम
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, मालदा, कालिम्पोंग दुर्गापुर, नादिया, जलपाइगुड़ी. बीरभूम और हुगली में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
पंजाब और हरियाणा का मौसम
पंजाब के फरीदकोट. अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, बरनाला, संगरूर, मुक्तसर और बठिंडा में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा को सोनीपत, पानीपत और करनाल के अलावा अन्य जिलों में तेज हवाएं चलेंगीं। कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें