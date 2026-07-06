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आज का मौसम 6 जुलाईः बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर, इन राज्यों में करवाएगा मूसलाधार बारिश

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग ने 6 जुलाई को कम से कम 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश करा सकता है। मॉनसून तीन दिन में बाकी बचे हिस्सों को भी कवर कर लेगा।

आज का मौसम 6 जुलाईः बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर, इन राज्यों में करवाएगा मूसलाधार बारिश

देश के बड़े हिस्से में इन दिनों मॉनसून अपना असर दिखा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। राजधानी मुंबई में भी बारिश की वजह से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं उत्तर-पश्चिम बंगला की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश की गतिविधियों में इजाफा करने वाला है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 24 घंटे में कम से कम 16 राज्यों में आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है।

इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

6 ओर 7 जुलाई को ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, कोंकण-गोवा, सौराष्ट्र-कच्छ, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटों पर तूफान बहुत तेज होगा। ऐसे में मछुआरों को भी गहरे समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन से चार दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून (Southwest Monsoon) गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों को कवर कर सकता है।

उत्तर प्रदेश का मौसम

मौसम विभागे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली, बदायूं और पीलीभीत, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, संतकबीरनगर, महाराजगंज, मेरठ, आगरा, उन्नाव और कानपुर में 6 से 8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। साथ ही 50 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

दिल्ली में होगी बारिश

राजधानी दिल्ली में रविवार को हुई बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। अब 6 जुलाई को भी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से शाम तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रह सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहने का अनुमान है। ऐसे में लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिलेगी।

शहरअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
दिल्ली32°C 27°C
मुंबई27°C 22°C
कोलकाता37°C 29°C
चेन्नई30°C 28°C
लखनऊ36°C 30°C
पटना32°C 28°C
भोपाल30°C 25°C

पहाड़ी राज्यों का मौसम

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 6 से 10 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी. शिमला, सोलन, सिरमौर, महीरपुर और बिलासपुर जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकीत है। 7 जुलाई को भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में तेज बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

बिहार और झारखंड का मौसम

बिहार के पटना, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, दरभंगा, गया, भागलपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में 6 से 8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड के धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा और दुमका में 7 और 8 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

राजस्थान में भी गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम विभाग के मुताबिक उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझनू और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 6 से 10 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसेसे लोगों को तापमान से राहत मिलेगी।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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