आज का मौसम 30 अक्टूबरः चक्रवाती तूफान अर्नब ने गिरा दिया पारा, यूपी-दिल्ली समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट
चक्रवाती तूफान अर्नब अब कमजोर जरूर हो गया है लेकिन इसका असर अब भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में देखा जा रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
आज का मौसम 30 अक्टूबर 2026: चक्रवाती तूफान अर्नब ने देश के ज्यादातर राज्यों का मौसम बदल दिया है। यूपी-बिहार समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर राज्यों में पारा तेजी से गिरा है जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। वहीं आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। यूपी, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में गुरुवार को बारिश हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। कई जगहों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है।
इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। IMD का कनहा है कि अगले 24 से 48 घंटे तक तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं 1 नवंबर से मौसम फिर से साफ हो जाएगा। एक दिन पहले यह आंध्र प्रदेश और यानम तट से टकराया था। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई, जबकि ओडिशा में बाढ़ आ गई।
कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?
दिल्ली (30 अक्टूबर,16 डिग्री तक गिरा पारा)- दिल्ली-एनसीआर में बारिश के चलते पारा 15 से 16 डिग्री तक आ गया। दिल्ली में कनॉट प्लेस, लोधी गार्डन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बारिश हुई। इसके साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी सड़कें भीगी हुईं नजर आईं। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के चलते लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिली है।
यूपी में होगी बारिश, गिरेगा पारा
उत्तर प्रदेश (30 अक्टूबर, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट)- मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और सिद्धार्थनगर में कल से ही रुक-रुककर बूंदा-बांदी और बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं पश्चिमी यूपी में आगरा, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और हाथरस में भी मौसम बदल गया है। आज यहां भी बारिश हो सकती है।
बिहार और झारखंड में भी बारिश का अलर्ट
बिहार (30 अक्टूबर, बिजली गिरने की भी चेतावनी)- बिहार और झारखंड में भी चक्रवाती तूफान अर्नब अपना पूरा असर दिखा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड के ज्यादातर जिलों में छिटपुट बारिश होगी। वहीं आसमान में बादल बने रहेंगे। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, रोहतास, भोजपुर, पटना, दरभंगा, सिवान और अररिया में मध्यम बारिश हो सकती है।
ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तूफान ढाएगा कहर
मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के तटीय इलाकों में तूफान अब भी पूरा असर दिखाएगा। हालांकि चक्रवात अर्नब अब कमजोर होकर ओडिशा के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। वहीं ओडिशा के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ उत्तर की ओर बढ़ गया है। 31 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है।
पश्चिम बंगाल समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश
बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बन रहा है जिसकी वजह से नवंबर में भी आंध्र प्रदे, तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश हो सकीत है। नॉर्थ वेस्ट मॉनसून की वजह से पहले से भी इन इलाकों में बारिश का अनुमान है।
हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि शिमला, जुब्बड़हट्टी, सुंदरनगर, कांगड़ा, मुरारी देवी और पालमपुर में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर सहित चार जिलों के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर 'येलो अलर्ट' जारी किया है। जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में रात का तापमान सबसे कम, शून्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें