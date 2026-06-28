आज का मौसम 28 जूनः यूपी-बिहार से लेकर पहाड़ों तक होगी मूसलाधार बारिश, मॉनसून पर IMD अपडेट
Aaj Ka Mausamn 28 June: मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून को यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत देश के बड़े हिस्से में बारिश हो सकीत है। साथ ही 50 से 80 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मॉनसून भी जल्द यूपी में प्रवेश करने वाला है।
Aaj Ka Mausamn 28 June: देश में मॉनसून की एंट्री को एक महीना होने वाला है। इसके बाद भी कई राज्यों में भी अभी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक हफ्ते में मॉनसून (Southwest Monsoon) देश के बचे हुए हिस्से को भी कवर कर सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी प्री मॉनसून गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। मौसम विभाग (IMD) ने यूपी-बिहार, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
यहां होगी मूसलाधार बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकतीहै। 28 और 29 जून को सिक्कम, मेघायल, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मणिपुर में भारी से भारी बारिश हो सकती है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की तो अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही उमस और गर्मी का दौर भी जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण हीट वेव की स्थिति बन सकती है।
उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में सुबह-सुबह बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा और वाराणसी में हल्की बारिश हुई। हालांकि इसके साथ ही उमस भी बरकरार है। लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और संतकबीरनगर में अगले दो दिन हीटवेव की स्थित बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने राहत की खबर देते हुए बताया है कि अगले तीन से चार दिनों में ही मॉनसून आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा।
दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली में 28 जून को बादल छाए रहने की संभावना है। शाम को आंधी के साथ हल्की बारिश होने से तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है। 29 जून को भी आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 30 जून से बारिश का दौर राजधानी दिल्ली में शुरू हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून दिल्ली पहुंच सकता है।
पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा और बारामूला समेत कई जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा अगले दो दिनों में इन इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, शिमला और कुल्लू में 28 जून को हल्की बारिश हो सकती है। 3 जुलाई से हिमाचल में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के आसपास मॉनसून रुका हुआ है। हालांकि जल्द ही मॉनसून सक्रिय होगा और आगे बढ़ेगा। 29 जून से 1 जुलाई के बीच राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल राज्य के बड़े हिस्से में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना में 30 जून को बारिश हो सकती है। इसके अलावा गया, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर में 29 जून को मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। झारखंड के रांची, बोकारा, हजारीबाग, बोकारो और पलामू में हल्की बारिश हो सकती है। 29 तारीख से झारखंड के बड़े हिस्से में तेज बारिश का दौर शुरू होगा।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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