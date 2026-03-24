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बारिश से अभी राहत नहीं! यूपी-बिहार में अभी झमाझम बरसेंगे बादल; आंधी-तूफान का भी अलर्ट

Mar 24, 2026 09:02 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग ने कहा है कि अभी उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिस्टम बना हुआ है। 26 और 27 तारीख को बिहार के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। राजधानी दिल्ली में भी हल्की बारिश हो सकती है।

बारिश से अभी राहत नहीं! यूपी-बिहार में अभी झमाझम बरसेंगे बादल; आंधी-तूफान का भी अलर्ट

उत्तर और पश्चिमी भारत में बारिश के बाद अब मौसम धीरे-धीरे सुधर रहा है। हालांकि बारिश का असर अब भी बना हुआ है और दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी का भी असर उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। इस तरह बदलते मौसम के बीच लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। वहीं ओलावृष्टि और असमय बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है।

24 मार्च को भी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग का कहना है कि 24 मार्च को भी यूपी-बिहार और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आंधी-तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी संभावना है।

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दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली में 26 मार्च तक बारिश और तूफान की आशंका है। इस वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल राजधानी दिल्ली का मौसम साफ है। सुबह-सुबह कई इलाकों में कोहरा देखा गया।

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यूपी में तूफान का अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिशहो सकती है। मेरठ, अलीगढ़. गौतम बुद्ध नगर, हापुड़. शामिली, बरेली, मथुरा और आगरा में गरज-चमक के साथ छीटें पड़ने का अलर्ट है। इसके अलावा हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रतिघंटा रह सकती है।

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बिहार में अगले दो दिन हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने बिहार में 27 मार्च तक मौसम बिगड़ने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 और 27 मार्च को राज्य के ज्यादातर इलाकों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मुजफ्फरपुर, सिवन, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल और कैमूर में ज्यादा बारिश होने की संभावना है।

इन राज्यों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजा, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल , उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी क्षेत्र में झमाझम बारिश हो सकती है।

उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 से 29 मार्च तक कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऐसे में भूस्खलन का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पर्यटक सावधान रहें। हिमाचल प्रदेश का मौसम भी 26 मार्च को बिगड़ सकता है। ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी का अनुमान है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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