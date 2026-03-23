यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में अभी बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया तूफान का अलर्ट
मौसम विभाग ने यूपी-बिहार समेत देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि कई राज्यों में 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है।
मार्च के महीने में हालात मॉनसून जैसे हो गए हैं और ठंड भी वापस आ गई है। उत्तर और पश्चिम भारत में बारिश की वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है। कई राज्यों में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का यह सिस्टम ऐक्टिवेट रहेगा और इसकी वजह से कई जगहों पर बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने बताया है कि 15 राज्यों में अभी बारिश की आशंका बनी हुई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण की वजह से मौसम इस तरह करवट बदल रहा है। वातावरण में नमी होने की वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी-बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में 50 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। लोगों को गर्मी से राहत रहेगी। हवाओं की गति 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रह सकती है। ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी का असर नहीं दिखाई देगा।
यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आईएमडी के मुताबिक कई जिलों में अब भी बारिश और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। आगरा और मेरठ जैसे शहरों में मौसम अचानक करवट बदल सकता है। पूर्वांचल के जिलों में फिलहाल बारिश की आशंका नहीं है।
पहाड़ी राज्यों में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत
उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से मुसीबत खड़ी हो गई है। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से यातायात बाधित हो गया। इसके अलावा कई जगह स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रोपडू गांव में रविवार को भीषण भूस्खलन के बाद नौ घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए। पिछले तीन दिनों से जारी रुक-रुक कर हुई बारिश के बाद कोटली उपमंडल में भूस्खलन हुआ। एक गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बड़े-बड़े पत्थर और मलबा पहाड़ी पर खतरनाक तरीके से अटके हुए हैं, जिससे नीचे स्थित गांव के लिए गंभीर और तत्काल खतरा बना हुआ है।
अधिकारी और पूर्व प्रधान (गांव के मुखिया) घटनास्थल पर पहुंचे और खतरे में पड़े नौ घरों को खाली करने का निर्देश दिया। भूस्खलन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। गांव के निवासियों ने बताया कि वर्तमान में गांव के ऊपर स्थित स्थान पर पहाड़ी काटने का काम चल रहा है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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