कहीं तेज हवाएं तो कहीं बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा दिल्ली से कश्मीर तक का मौसम
यूपी और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल में बारिश की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी यूपी में भी बूंदाबांदी हो सकती है।
उत्तर भारत में धीरे-धीरे तापमान बढ़ने लगा है और ठंड की विदाई हो रही है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत में अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली में 21 और 22 फरवरी को धूप खिली रहेगी। फिलहाल अगले पांच दिन तक बारिश का कोई संकेत नहीं है। सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस की जाएगी। हालांकि दोपहर तापमान सामान्य ही रहेगा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.4 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के यह जानकारी दी।
मौसम विभाग ने दिन में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने तथा अधिकतम तापमान करीब 28.4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। दिल्ली में सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 91 प्रतिशत दर्ज की गई।
यूपी में हो सकती है बूंदाबांदी
उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही के साथ धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 35 से 40 की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फरवरी के महीने में ही मार्च जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है।
मराठवाड़ा में बारिश की संभावना
महाराष्ट्र की बात करें तो ज्यादातर हिस्से में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बूंदाबांदी की आशंका है। मुंबई के आसपास भी अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है।
इन राज्यों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 फरवीर को दक्षिणी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। यहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंतरिक कर्नाटक में 21 से 24 फरवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है। पूर्वोत्तर का मौसम सामान्य रहने की संभावना है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
