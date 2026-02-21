Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कहीं तेज हवाएं तो कहीं बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा दिल्ली से कश्मीर तक का मौसम

Feb 21, 2026 11:23 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल में बारिश की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी यूपी में भी बूंदाबांदी हो सकती है। 

कहीं तेज हवाएं तो कहीं बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा दिल्ली से कश्मीर तक का मौसम

उत्तर भारत में धीरे-धीरे तापमान बढ़ने लगा है और ठंड की विदाई हो रही है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत में अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

राजधानी दिल्ली में 21 और 22 फरवरी को धूप खिली रहेगी। फिलहाल अगले पांच दिन तक बारिश का कोई संकेत नहीं है। सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस की जाएगी। हालांकि दोपहर तापमान सामान्य ही रहेगा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.4 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के यह जानकारी दी।

मौसम विभाग ने दिन में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने तथा अधिकतम तापमान करीब 28.4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। दिल्ली में सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 91 प्रतिशत दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा साफ, दिन में बढ़ेगी गर्मी

यूपी में हो सकती है बूंदाबांदी

उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही के साथ धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 35 से 40 की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फरवरी के महीने में ही मार्च जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 4 दिन होगी झमाझम बारिश; चलेगी तूफानी हवा

मराठवाड़ा में बारिश की संभावना

महाराष्ट्र की बात करें तो ज्यादातर हिस्से में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बूंदाबांदी की आशंका है। मुंबई के आसपास भी अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:Bihar Weather: आज और कल बादल छाये रहेंगे, जानें कैसा रहेगा बिहार का मौसम

इन राज्यों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 फरवीर को दक्षिणी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। यहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंतरिक कर्नाटक में 21 से 24 फरवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है। पूर्वोत्तर का मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
UP Weather Weather News Weather Updates

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।