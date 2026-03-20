आज का मौसम 20 मार्चः दिल्ली-यूपी समेत 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ वापस ला रहा ठंड
देश के लगभग 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली का मौसम 19 मार्च की शाम से ही सुहाना हो गया। वहीं यूपी में भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है।
मार्च महीने की शुरुआत से ही उत्तर और पश्चिम भारत के लोग गर्मी से परेशान होने लगे थे। हालांकि अब मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और ऐसा लग रहा है ठंड की वापसी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की गतिविधियों तेज हो गई हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली, यूपी बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की फुहार से मौसम सुहाना हो गया है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है जो कि फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है।
पश्चिमी विक्षोभ का असर
मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक उत्तर भारत में स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी। कई जगहों पर घने बादलों की वजह से सुबह भी अंधेरा छा गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत के 22 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश औ उत्तराखंड में 20 मार्च को बारिश हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गरज चमक के साध हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कई जगहों पर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 मार्च तक बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 22 मार्च तक बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ तेज आंधी-तूफान का भी अलर्ट है।
पूर्वोत्तर के राज्यों में झमाझम बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अगले 5 दिनों तक गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिम में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश और आंधी का अलर्ट है।
राजधानी दिल्ली में गुरुवार को ही हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने 20 मार्च को भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार और शनिवार को यूपी में भी 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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