आज का मौसम 20 जून: बंगाल समेत 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, यूपी-बिहार को कब मिलेगी राहत
मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में फिलहाल 23 जून तक हीटवेव का कहर देखने को मिल सकता है। बिहार में अगले दो दिन में मॉनसून का असर देखने को मिल सकता है।
दो हफ्ते के ब्रेक के बाद दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून का पूरा असर दिख रहा है। बंगाल में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहीं मौसम विभाग (IMD) ने 16 राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे के अंदर ही पूर्वी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में मौसम करवट ले सकता है। कई जगहों पर हवा की रफ्तार 90 किमी प्रतिघंटे तक भी जा सकती है। साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
कहां बरसेंगे बादल
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे में यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है।
दिल्ली को कब मिलेगी गर्मी से राहत
राजधानी दिल्ली में फिलहाल दो दिन ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 20 जून को मौसम सुहावना हो सकता है। अधिकतम तापमान में भी लगभग 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। 20 और 21 जून को कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 24 जून से तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम के जानकारों का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून दिल्ली पहुंच सकता है। आम तौर पर 27 जून तक मॉनसून दिल्ली पहुंच जाता था।
यूपी का मौसम, पूर्वी यूपी को तड़पाएगी गर्मी
मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में भीषम गर्मी का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर में लू का कहर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, बहराइच, उन्नाव, कानपुर, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर,अमेठी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली में भी लू चलेगी। पूर्वी यूपी में 24 जून को बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में शनिवार को भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
बिहार पहुंचा मॉनसून, पर हीटवेव का अलर्ट
बिहार तक मॉनसून पहुंचने के बाद भी यहां जमुई, भागलपुर, गया, बक्सर, गोपालगंज, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, नवादाद, मुंगेर, रोहतास, सारण, बांका और सिवान में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गाय है। 23 जून से इन इलाकों में मॉनसूनी बारिश हो सकती है।
पहाड़ों पर होगी झमाझम बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों जैसे कि जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रूद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में 20 जून को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। 25 जून तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, शिमाल, हमीरपुर और सिरमौर में भी बारिश की संभावना है। जम्मू-कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में 22 जून तक अच्छी बारिश हो सकती है।
पश्चिम बंगाल में बारिश का येलो अलर्ट
पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। दार्जिलिंग में एक पुल बह गया। शनिवार को भी पश्चिमी बर्धमान, पुरुलिया, नदिया, बांकुरा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, हुगली और उत्तर 24 परगना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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