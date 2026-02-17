यूपी-दिल्ली समेत इन राज्यों में हो सकती है झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया दो दिन का अलर्ट
मौसम विभाग ने 17 और 18 फरवरी को बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। एक तरफ सर्दी की विदाई हो रही है तो दूसरी तरफ कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में धूप इतनी तेज होती है कि मार्च वाली गर्मी पड़ने लगी है। वहीं सुबह-शाम की ठंड की विदाई भी अभी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने 19 फरवरी तक 10 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश , हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार, राजस्थान और तमिलनाडु में बारिश की संभावना है।
नए पश्चिमी विक्षोभ का असर
मौसम विभाग ने कहा है कि 17 और 18 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव हो रहा है। ऐसे में उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। 18 फरवरी को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर कोहरा भी छाए रहने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश का मौसम
उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। IMD के मुताबिक 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर और नोएडा में हल्की बारिश की संभावना है।
उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम
उत्तराखंड में भी 17 और 18 फरवीर को बारिश हो सकती है। अल्मोड़ा, रूत्र प्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर में 17 और 18 फरवरी को बारिश हो सकती है। 19 फरवरी को भी उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
दिल्ली में बढ़ा तापमान
राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। वहीं अगले दो दिन में बूंदाबांदी की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि शहर की मानक सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.2 डिग्री अधिक है। स्टेशन ने 24 घंटे में तापमान में 3.1 डिग्री की वृद्धि भी दर्ज की, जो क्षेत्र में अचानक आई गर्मी का संकेत है। इसी तरह, आयानगर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 7.1 डिग्री अधिक है। आईएमडी के अनुसार, लोधी रोड सहित अन्य स्टेशन पर भी दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा।
राजस्थान और मध्य प्रदेश का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में मंगलवार दोपहर तक धूप खिली रहेगी। हालांकि शाम तक कई जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना है। मध्य प्रदेश में 18 ओर 19 फरवरी को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। छंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, सिवनी और होशंगाबाद जिले में बारिश की संभावना है। बिहार का मौसम सामान्य ही रहने की उम्मीद है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
