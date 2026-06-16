आज का मौसम 16 जून: मॉनसून ने फिर भरी रफ्तार, दिल्ली से बिहार तक होगी बारिश; आंधी का भी अलर्ट
मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है और अगले दो से तीन दिन में यह ओडिशा को कवर कर लेगा। इसके साथ ही अगले पांच दिनों में उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर सकता है। बिहार तक मॉनसून पहुंच गया है।
पश्चिमी विक्षोभ की वजह थोड़ी रुकावट के बाद मॉनसून एक बार फिर रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में आगे बढ़ रहा है और दो से तीन दिन में उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा मॉनसून आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर कर चुका है। महाराष्ट्र में मॉनसून मुंबई की ओर बढ़ चुका है। IMD ने 15 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।
कहां होगी मूसलाधार बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और त्रिुपार में भारी से भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून से 19 जून क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली में धूलभरी आंधी के साथ बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को राजधानी में आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं राजधानी का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।
यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, हापुड़, बागपत,मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, मैनपुरी में 16 जून को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी में 17 जून को हल्की से मध्यम बारि का अनुमान है। 18 जून तक पूरे प्रदेश का मौसम करवट ले सकता है। फिलहाल पूर्वी यूपी का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि मंगलवार को लखनऊ और आसपास के इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 और 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है, जबकि राज्य के पूर्वी हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के लिए विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
हरियाणा का मौसम
सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद और सिरसा में बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में तेज बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने 15 जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है।
ओडिशा को तेजी से कवर करेगा मॉनसून
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि अगले चार से पांच दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के ओडिशा के और अधिक हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। आईएमडी के अनुसार दक्षिण तटीय ओडिशा और उससे सटे उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर समुद्र तल से लगभग 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के समीप पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से दक्षिण तमिलनाडु तक एक द्रोणिका (ट्रफ) भी सक्रिय है, जिसका असर क्षेत्र के मौसम पर पड़ रहा है। मौसम केंद्र ने अगले कुछ दिनों में कई जिलों में गरज-चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कंधमाल और रायगढ़ा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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