UP में बारिश, MP में सर्दी, इन राज्यों में शुरू गर्मी का खेल; चिंता बढ़ाएगा मौसम का कॉकटेल!

Feb 16, 2026 09:29 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
IMD ने सोमवार को बताया कि 17 और 18 फरवरी को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी दोनों दिन ऐसा मौसम देखा जा सकता है।

दक्षिण भारतीय राज्यों में उमस का दौर शुरू हो रहा है। वहीं, उत्तर पश्चिम भारत में भी अब न्यूनतम तापमान बढ़ने के आसार हैं। हालांकि, कड़ाके की सर्दी के बाद मौसम में हो रहे बदलाव के बीच कम से कम 6 राज्यों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किए हैं। राजधानी दिल्ली में सोमवार को हल्की धुंध रह सकती है।

विभाग ने जानकारी दी है कि 17 और 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान गरज के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 18 और 19 फरवरी को मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इस दौरान राज्य में हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटा रह सकती है। फिलहाल, एमपी के कई शहरों में सुबह और रात में ठंड बरकरार है।

कैसा रहेगा तापमान

मौसम विभाग ने सोमवार को जानकारी दी है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। इस दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा होने की संभावनाएं हैं। हालांकि, इसके 2 दिनों के बाद न्यूनतमत तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। भारत के पश्चिमी राज्यों में 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।

वहीं, देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान कम होने के आसार नहीं हैं। तटीय कर्नाटक में 16 और 17 फरवरी को गर्म और उमस हो सकती है। ऐसी ही स्थिति कोंकण और गोवा में 16 फरवरी को हो सकती है।

दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग ने रविवार को अनुमान जताया था कि सोमवार को हल्की धुंध हो सकती है। साथ ही राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री और 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

