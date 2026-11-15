आज का मौसम 15 नवंबरः यूपी-बंगाल समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं
आज का मौसम 15 नवंबरः मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारीऔर बारिश की वजह से उत्तर भारत में ठंड बढ़ सकती है। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड में फिलहाल ज्यादा बारिश का कोई अलर्ट नहीं है।
आज का मौसम 15 नवंबरः पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के बीच उत्तर भारत के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर यानी रविवार को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और राजधानी दिल्ली में 50 से 70 किमी प्रतिघंटे के बीच हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। अंडमान निकोबार में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
कहां-कहां हो सकती है बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदा-बांदी के आसार हैं। दिल्ली में तेज हवाओंऔर बौछार से प्रदूषण से राहत मिल सकती है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।
कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। इसकी वजह से प्रदूषण से राहत मिल सकती है। कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। हल्की बारिश भी होती है तो एक्यूआई नीचे आ सकता है। फिलहाल दिल्ली का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।
यूपी में हो सकती है हल्की बारिश
IMD के अपडेट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल ज्यादा बारिश की आशंका नहीं है। सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई रही। हालांकि 12 बजे तक धूप खिल जाएगी। सुबह-सुबह कोहरा छाए रहनी की उम्मीद है।
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार में फिलहाल बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि पटना, दरभंगा, सिवान, भागलपुर, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक जा सकता है। झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और रांची में हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रतिघंटा रह सकती है।
पहाड़ों का मौसम
मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों में ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने 15और 16 नवंबर को बारिश की संभावना जताई है।
बंगाल और ओडिशा का मौसम
पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। वहीं ओडिशा में अगले दो से तीन दिन में तेज हवाओँ के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। पंजाब और हरियाणा में छिटपुट बारिश हो सकती है। राजस्थान में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें