आज का मौसम 13 नवंबरः पहाड़ों की बर्फबारी यूपी-बिहार में बढ़ाएगी ठंड, 10 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट
आज का मौसम 13 नवंबरः मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में पारा तेजी से गिरेगा।
आज का मौसम 13 नवंबरः उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की वजह से आने वाले दिनों में पारा तेजी से गिर सकता है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत 10 राज्यों में बारिश की भी संभावन जताई है। इसेक साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
कहां-कहां हो सकती है बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली में बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी अलर्ट जारी किया गया है।
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मेरठ, मथुरा, आगरा, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, कन्नौज, सीतापुर, फर्रुखाबाद, बरेली, एटा, कासगंज, मैनपुरी, रामपुर, प्रयागराज, गरखपुर और देवरिया में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से नीचे दिर सकता है।
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम
13 नवंबर को दिल्ली में सुबह से ही धुंध छाई रही। हवा की गति कम होने की वजह से एक्यूआई 400 को पार कर गया। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में हवा की गति 20 से 25 किमी प्रतिघंटा हो सकती है और इसके चलते प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी। राजधानी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार में 13 नवंबर को तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और किशनगंज में हवाओं की तेज रफ्तार की वजह से पारा गिरेगा। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री रह सकता है। वहीं झारखंड के धनबाद, रांची, गढ़वा, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू और गिरडीह में आंधी के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से पारा भी तेजी से गिरेगा।
जम्मू-कश्मीर में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनंतनाग, राजौरी, रामबन, डोडा, बारामुला, कठुआ और जम्मू में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से इलाके में ठंड बढ़ रही है। वहीं पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। वहीं हिमाचल के कुलू, कांगड़ा, मंडी और शिमला में अगले दो दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
पश्चिम बंगाल का मौसम
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें