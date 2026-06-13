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आज का मौसमः यूपी-बिहार समेत 16 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ भी ला रहा काले बादल

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून को कम से कम 16 राज्यों में तूफानी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार में दोपहर बाद मौसम करवट ले सकता है। बिहार तक मॉनसून भी पहुंच गया है। 

आज का मौसमः यूपी-बिहार समेत 16 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ भी ला रहा काले बादल

जून के महीने में भी मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है उससे पूरे उत्तर भारत को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 13 जून को भी दिल्ली, यूपी, बिहार और हरियाणा समेत कम से कम 16 राज्यों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यो में 70 से 80 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है और पर्यटकों से सावधान रहने को कहा गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओले गिरने की भी संभावना है।

बता दें कि पंजाब और उत्तरी हरियाणा के आसपास इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिया है। इसका असर राजस्थान, दिल्ली, यूपी तक देखा जा रहा है। दक्षिणी पूर्वी राजस्तान के पास ही अपर चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है। इसीलिए मॉनसून यहां तक ना पहुंचने के बाद भी बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं।

इन राज्यों में होगी तूफानी बारिश

मौसम विभाग ने 13 जून को दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशष ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 7 से 8 घंटे में मौसम करवट ले सकता है। तेज हवाओं के साथ बारिश से पेड़ों के उखड़ने की भी आशंका है। इसके अलावा वज्रपात से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है।

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यूपी का मौसम

पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, वाराणसी, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी और देवरिया में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हमीरपुर, झांसी, बांदा और बुलंदशहर में बारिश हो सकती है। राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रह सकता है।

दिल्ली में झमाझम बारिश

12 जून की शाम को ही दिल्ली का मौसम करवट ले चुका है और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। 13 जून को भी यहां मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 13 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रह सकता है।

बिहार और झारखंड का मौसम

बिहार के कम से कम 25 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मॉनसून भी बिहार में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं झारखंड में भी मॉनसून का असर देखा जा रहा है। रांची, दुमका, देवघर, गिरिडीीह, साहेबगंज, जमशेदपुर, बोकारू और पलामू जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पहाड़ों का कैसा रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, चंबा, मंडी, कांगड़ा. किन्नौर ऊपान, शिमाल और कुल्लू में तूफानी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के भी कम से कम 10 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, कुलकाम, श्रीनगर, अनंतनाग, किश्तवाड़, जम्मू, रामबन और बारामूला में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान का मौसम

मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। वहीं राजस्थान के झुंझनू, अलवर, जोधपुर, भरतपुर, सीकर, दौसा, जयपुर, सीकर, बीकानेर और चुरू जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब के भी 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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