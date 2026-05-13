मॉनसून की कब तक होगी एंट्री? IMD ने बताया; 4 राज्यों में भीषम गर्मी का अलर्ट
मैदानी इलाकों में जारी गर्मी के प्रकोप के बीच राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते तक पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्म हवाएं चलेंगी।
भीषण गर्मी का सामना कर रहे उत्तर भारत को फिलहाल कुछ दिनों तक और राहत के आसार नहीं हैं। हालांकि, मॉनसून के मोर्चे पर IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बड़ी राहत दे दी है। विभाग का कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक भारत में दस्तक दे सकता है। वहीं, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की बात कही है।
बंगाल की खाड़ी में जारी है हलचल
मौसम विभाग ने बुधवार को एक तरफ जहां भीषण गर्मी के कारण राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में इस सप्ताह के अंत तक मॉनसून आने के भी संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार, इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पहुंचने के आसार हैं। फिलहाल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले दो दिनों में और मजबूत हो सकता है।
इन राज्यों में रहेगा गर्मी का प्रकोप
मैदानी इलाकों में जारी गर्मी के प्रकोप के बीच राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते तक पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्म हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अगले 4-5 दिनों तक भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। वहीं विभाग ने दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।
कहां होगी बारिश
पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 13 से 18 मई के बीच बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में भी बुधवार को मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर भारत में 15 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 16 मई तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर की ओर न जाने की सलाह दी गई है। किसानों को भी अपनी कटी हुई फसलें सुरक्षित स्थानों पर रखने और खेतों में पानी निकासी के इंतजाम करने को कहा गया है। आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे धूप से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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