मॉनसून की कब तक होगी एंट्री? IMD ने बताया; 4 राज्यों में भीषम गर्मी का अलर्ट

मैदानी इलाकों में जारी गर्मी के प्रकोप के बीच राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते तक पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्म हवाएं चलेंगी।

भीषण गर्मी का सामना कर रहे उत्तर भारत को फिलहाल कुछ दिनों तक और राहत के आसार नहीं हैं। हालांकि, मॉनसून के मोर्चे पर IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बड़ी राहत दे दी है। विभाग का कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक भारत में दस्तक दे सकता है। वहीं, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की बात कही है।

बंगाल की खाड़ी में जारी है हलचल मौसम विभाग ने बुधवार को एक तरफ जहां भीषण गर्मी के कारण राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में इस सप्ताह के अंत तक मॉनसून आने के भी संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार, इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पहुंचने के आसार हैं। फिलहाल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले दो दिनों में और मजबूत हो सकता है।

इन राज्यों में रहेगा गर्मी का प्रकोप मैदानी इलाकों में जारी गर्मी के प्रकोप के बीच राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते तक पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्म हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अगले 4-5 दिनों तक भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। वहीं विभाग ने दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

कहां होगी बारिश पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 13 से 18 मई के बीच बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में भी बुधवार को मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर भारत में 15 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।