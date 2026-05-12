आज का मौसमः फिर करवट बदलने वाला है मौसम, दिल्ली से लेकर बिहार तक आंधी-पानी का अलर्ट
मौसम विभाग ने एक बार फिर 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब सहित पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है। इसकेअलावा तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।
मई के महीने में अब तक काफी बारिश हो चुकी है और पिछले तीन-चार दिन से मौसम साफ है। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 12 मई को उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब-हरियाणा समेत 19 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कई जगहों पर वज्रपात हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से भूस्खलन का भी खतरा है ऐसे में अपनी यात्राा फिलहाल टाली जा सकती है।
कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्र में क्षोभमंडलीय स्तरों पर चक्रवाती परिसंचरण बना है। ऐसे में मौसम करवट बदल सकता है। राजधानी दिल्ली में मध्यम बारिश के साथ ही आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जा सकता है।
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मधेपुरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, सुपौल और मधुबनी में बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका है। ऐसे में किसानों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। झारखंड की बात करें तो गिरडीह, बोकारो, पश्चिमी सिंङभूमम जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आंधी की भी आशंका है।
पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम
पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हो सकती है।
पंजाब का मौसम
पंजाब की बात करें तो अमृतसर, पठानकोट, बठिंडा, लुधियाना, फतेहगढ़ और होशियारपुर में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की आशंका है। राजस्थान में अलवर, सीकर, चुरू, बाड़मेर, करौली, जोधपुर और झुंझनू में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, भिंड, उमरिया, टीकमगढ़ , इंदौर, कटनी और सिंगरौली में बारिश हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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