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आज का मौसमः तूफानी बारिश के लिए हो जाएं तैयार, यूपी से दिल्ली तक कूल होगा मौसम

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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आज का मौसमः मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली समेत 14 राज्योें में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर भारत का मौसम ठंडा रहेगा। वहीं दक्षिणी राज्यों से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक मॉनसूनी बारिश हो रही है।

आज का मौसमः तूफानी बारिश के लिए हो जाएं तैयार, यूपी से दिल्ली तक कूल होगा मौसम

जून के महीने में भी मौसम इस कदर करवट बदल चुका है कि हीटवेव का असर ही खत्म हो गया। पाकिस्तान से आए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीते दो दिनों से उत्तर भारत के राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 10 से 12 घंटे में यूपी, बिहार, दिल्ली और हरियाणा समेत कम से कम 14 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी यूपी में 70 से 80 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी बारिश से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।

IMD ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में चक्रवाती परिसंचरण के निर्माण का अपडेट दिया है। ऐसे में उत्तर भारत के बड़े हिस्से में मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा।

इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 10 से 12 घंटे में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशष पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगकाल, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और असम में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम और मेघायल में कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा 90 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की भी आशंका बनी हुई है।

दिल्ली का मौसम

12 जून को दिल्ली का मौसम कूल रहने वाला है। मौसम विभाग ने आंधी के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किमी प्रतिघंटा रह सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहने का अनुमान है।

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में भी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलीगढ़, आगरा, नोएडा, मेरठ, कानपुर, मथुरा, सहारनपुर, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, रामपुर, बहराइच, सीतापुर, कुशीनगर, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, ललितपुर और गोंडा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है।

बिहार का मौसम

बिहार के कई जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झारखंड के भी ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है।

पहाड़ी राज्यों का मौसम

12 जून को उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग, चोमोली, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में तूफानी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन की भी चेतावनी दी है। जम्मू-कश्मीर में भी 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश का मौसम

मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, झबुआ, इंदौर, भोपाल, रतलाम, रायसेन, कटनी, बालाघाट, बैतूल, जिलों में आंधी-तूफान की संभावना है। वहीं राजस्तान में धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, सासनगर, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, लुधियाना और पटियाला में भारी बारिश हो सकती है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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