Aaj ka Mausam 11 april: बारिश दिलाएगी ठंडक या उमस करेगी परेशान, जानिए उत्तर भारत के मौसम का पूरा हाल

वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर की वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और तेज गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मध्य भारत, यूपी, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में गर्मी अपना असर दिखाना शुरू करेगी।

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरा उत्तर भारत पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और ओलावृष्टि से जूझ रहा था। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हो रही इस बारिश से अप्रैल के महीने में भी लोगों को ठंडक का अहसास हो रहा था। लेकिन अब धीरे-धीरे मौसम बदल रहा है। बारिश के बाद अब तेज धूप की वजह से उमस की स्थिति बन रही है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में ही गर्मी के अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले सात दिनों में उत्तर भारत के तापमान में करीब 6 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जबकि मध्य भारत में तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ेगी गर्मी, बारिश की भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जारी अनुमान के मुताबिक शनिवार यानी 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहेगा। पिछले दिनों हुई बारिश कि वजह से मौसम में उमस बनी रहेगी, जिसकी वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में भी मौसम के इसी प्रकार से रहने की संभावना है। इसके अलावा इन राज्यों में कुछ-कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बादल छाए रहने और हल्की बूंदा-बांदी की भी आशंका है।

दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सताएगी गर्मी, हल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी अनुमान के मुताबिक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 11 अप्रैल को तेज आंधी और बिजली की गरज के साथ बादल छाए रहने की आशंका है। हालांकि, तेज हवाओं के चलने की वजह से मौसम साफ भी रह सकता है। कल इन राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना है। बादलों के छाए रहने की वजह से उमस भी बढ़ेगी। कई जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना है।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में परेशान करेंगे बदरा पहाड़ी राज्यों में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में तेज आंधी के साथ हल्की और मीडियम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जम्मू-कश्मीर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री औऱ न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने की उम्मीद है। इन राज्यों में आज भी तेज बारिश हो सकती है। कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की आशंका भी है।

झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में सताएगी उमस, गरज के साथ बरसेंगे बदरा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में आंधी, गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसकी वजह से मौसम में ठंडक रहेगी। हालांकि, कई जगहों पर बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है। इसके अलावा कई जिलों में तेज धूप की वजह से उमस भी लोगों को परेशान करेगी।

गर्मी से तपेगा मध्यप्रदेश और छत्तीशगढ़, कुछ जगहों पर होगी बारिश पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और ओलावृष्टि का सामना कर रहे मध्य प्रदेश और छत्तीशगढ़ अब गर्मी की चपेट में आने वाले हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी 11 अप्रैल से क्रमिक रूप से इन राज्यों का तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा यहां पर धीरे-धीरे लू की भी शुरूआत होने वाली है।

छत्तीशगढ़ के रायपुर और राजनांदगांव जैसे इलाके सबसे ज्यादा गर्म रहेंगे। वहीं, उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके गर्मी की वजह से परेशान रह सकते हैं, इसके अलावा कई इलाकों में बादलों के छाए रहने की भी संभावना है।

गुजरात और महाराष्ट्र में उमस दिखाएगी असर गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और उमस बढ़ने की संभावना है। इन राज्यों में तापमान सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है। हालांकि, तटीय क्षेत्रों में उमस वाली गर्मी और नमी लोगों को परेशान करेगी। राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना भी है।

असम, मेघायल, अरुणाचल में तूफान और बारिश मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तेज तूफान और भारी बारिश की संभावना है। तेज गरज और चमक के साथ बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं भी चलेंगी। पूरे भारत में यह क्षेत्र आज और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के हिसाब से सबसे ज्यादा अस्थिर रहेगा।

दक्षिण भारत में बढ़ेगी उमस कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में लगातार गर्मी और उमस लोगों का हाल बेहाल करेंगे। तापमान 35 से 40 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। कुछ-कुछ जगहों पर तेज गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना भी बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण और मध्य भारत में आने वाले दिनों में लगातार गर्मी बढ़ेगी।