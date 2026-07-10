आज का मौसम 10 जुलाईः मूसलाधार बारिश लाएगी आफत, यूपी-बिहार समेत 10 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट
मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कम से कम 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात से केरल और मध्य प्रदेश पर लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में 12 जुलाई तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। वहीं 15 जुलाई के बाद बारिश में कमी देखी जा सकती है। केरल में मौसम विभाग ने कम से कम तीन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
उत्तर प्रदेश का मौसम
उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। मुज्फ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बांदा और बतायूं में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, लखनऊ, अयोध्या, मिर्जापुर, वाराणसी, संत कबीरनगर जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का सिस्टम ऐक्टिव होने की वजह से बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। शनिवार को भी पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान है।
दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार यानी 10 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 11 और 12 जुलाई को भी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है।
|शहर
|न्यूनतम तापमान
|अधिकतम तापमान
|दिल्ली
|27°C
|33°C
|मुंबई
|29°C
|31°C
|कोलकाता
|28°C
|32°C
|चेन्नई
|29°C
|35°C
|लखनऊ
|28°C
|33°C
|पटना
|28°C
|31°C
बिहार और झारखंड का मौसम
बिहार के किशनगंज, गया, कटिहार,पटना, सारण, सिवान, मुंगेर, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश हो सकती है। हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा रह सकती है। झारखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है।
पहाड़ों में बारिश, भूस्खलन का अलर्ट
मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और देहरादून में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। यहां भूस्खलन का भी अलर्ट जारी किया गाय है। बागेश्वर, देहरादून और पौड़ी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में मैदान से सटे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा।
हिमाचल प्रदेश के कांड़ा, मनाली, जोट, शिमला, मलौण, पोंटा साहिब, गुलेर, सराहन, गुलेर, रोहरू, सांगला, कुकुमसेरी, कल्पा, सुदंरनगर, बिलासपुर और रोकोंगपिओ में भारी बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, अनंतनाग और श्रीनगर समेत ऊंचाई वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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