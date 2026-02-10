Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़aaj ka mausam 10 february fog alert in up bihar rain uttarakhand himachal
सक्रिय हो रहे दो पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में होगी बारिश; यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट

सक्रिय हो रहे दो पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में होगी बारिश; यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट

संक्षेप:

मौसम विभाग ने यूपी और बिहार में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहाड़ों में दो पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव हो रहे हैं जिसकी वजह से बर्फबारी और बारिश हो सकती है। 

Feb 10, 2026 07:59 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर भारत में तेज धूप अब सर्दी की विदाई का संकेत देने लगी है। हालांकि सुबह और शाम अब भी गलन वाली ठंड हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 फरवरी तक राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रह सकता है। फिलहाल दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। हवा की रफ्तार कम होने की वजह से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और इस वजह से सर्द हवाएं अब भी अपना असर दिखा रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब भी ठंड का प्रकोप जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो वहीं गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, वाराणसी जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कोहरे का असर सुबह तक ही दिखाई दिया। बुधवार को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह धुंध दिखाई देगी और इसके बाद कड़ी धूप निकलेगी।

राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम

सर्दियों के दौरान राजस्थान में बारिश का दौर भी जारी था। सर्दी की विदाई के साथ ही यहां मौसम भी शुष्क हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में तेज धूप की वजह से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को भी मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप निकलेगी।

बिहार की बात करें तो यहां अभी कोहरे और ठंड से निजात नहीं मिली है। सोमवार को भी उत्तरी जिलों जैसे कि मुज्फरनगर और सुपौल में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन कनकनी ठंड पड़ेगी। 15 फरवरी के बाद से यहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।

पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहे हैं। इस वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है। 10 और 11 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में बारिश हो सकती है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Weather UP Weather Weather News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।