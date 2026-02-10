सक्रिय हो रहे दो पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में होगी बारिश; यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट
मौसम विभाग ने यूपी और बिहार में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहाड़ों में दो पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव हो रहे हैं जिसकी वजह से बर्फबारी और बारिश हो सकती है।
उत्तर भारत में तेज धूप अब सर्दी की विदाई का संकेत देने लगी है। हालांकि सुबह और शाम अब भी गलन वाली ठंड हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 फरवरी तक राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रह सकता है। फिलहाल दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। हवा की रफ्तार कम होने की वजह से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और इस वजह से सर्द हवाएं अब भी अपना असर दिखा रही हैं।
यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब भी ठंड का प्रकोप जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो वहीं गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, वाराणसी जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कोहरे का असर सुबह तक ही दिखाई दिया। बुधवार को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह धुंध दिखाई देगी और इसके बाद कड़ी धूप निकलेगी।
राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम
सर्दियों के दौरान राजस्थान में बारिश का दौर भी जारी था। सर्दी की विदाई के साथ ही यहां मौसम भी शुष्क हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में तेज धूप की वजह से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को भी मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप निकलेगी।
बिहार की बात करें तो यहां अभी कोहरे और ठंड से निजात नहीं मिली है। सोमवार को भी उत्तरी जिलों जैसे कि मुज्फरनगर और सुपौल में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन कनकनी ठंड पड़ेगी। 15 फरवरी के बाद से यहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।
पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहे हैं। इस वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है। 10 और 11 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में बारिश हो सकती है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
