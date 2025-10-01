Aaj ka Mausam 1 oct weather updates imd rain predict uttarakhand mausam samachar भरपूर मानसून के बाद अक्टूबर भी भिगोएगा, इस राज्य में IMD की आज फिर चेतावनी; कैसा रहेगा मौसम, Weather Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Aaj ka Mausam 1 oct weather updates imd rain predict uttarakhand mausam samachar

भरपूर मानसून के बाद अक्टूबर भी भिगोएगा, इस राज्य में IMD की आज फिर चेतावनी; कैसा रहेगा मौसम

Aaj ka Mausam 1 oct: हिमालयी राज्य उत्तराखंड में सितंबर को जमकर वर्षा हुई। मानसून विदा हो चुका है, लेकिन आईएमडी की भविष्यवाणी है कि अक्टूबर भी भिगोएगा। आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की आशंका।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:23 AM
share Share
Follow Us on
भरपूर मानसून के बाद अक्टूबर भी भिगोएगा, इस राज्य में IMD की आज फिर चेतावनी; कैसा रहेगा मौसम

Aaj ka Mausam 1 oct: उत्तराखंड में सितंबर के महीने में बादल जमकर बरसे। प्रदेशभर में सामान्य (182.4 एमएम) से 40 फीसदी ज्यादा यानी 255.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। हालांकि, आखिरी हफ्ते में मानसून की विदाई के चलते कई जगह धूप खिली और इस अवधि में सामान्य से 31 फीसदी कम बारिश हुई।

मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, बुधवार को नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें:मानसून की विदाई के 3 दिन बाद फिर लौटा बारिश का दौर, IMD की आज फिर चेतावनी

उत्तराखंड के 11 जिलों में सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश देखी गई। पौड़ी में सामान्य से 45 फीसदी और रुद्रप्रयाग में 12 फीसदी कम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, सितंबर में बागेश्वर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। यहां सामान्य से 262 फीसदी ज्यादा यानी 470.8 एमएम, देहरादून में सामान्य से 108 फीसदी ज्यादा यानी 452.9 एमएम बारिश दर्ज की गई।

सितंबर में अगस्त से एक फीसदी ज्यादा बारिश

इस साल मानसून सीजन में जून-जुलाई में सामान्य से कम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, जून और जुलाई में प्रदेशभर में मानसून की बारिश सामान्य (594.6 एमएम) से एक फीसदी कम यानी 590.6 एमएम हुई। अगस्त में सामान्य (350.2 एमएम) के मुकाबले 39 फीसदी ज्यादा यानी 487 एमएम बारिश दर्ज की, जो सितंबर की अपेक्षा एक फीसदी कम है।