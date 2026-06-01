Mausam 1 June: सावधान! UP समेत 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी और ओले का अलर्ट
Mausam 1 June: आईएमडी ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, गरज-चमक के समय घरों में रहने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
Mausam 1 June: मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मैदानों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। हालांकि, अब तक मॉनसून की एंट्री का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मॉनसून के केरल पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है।
UP समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश, आंधी की चेतावनी जारी की है। पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में सप्ताहभर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
हिमाचल-उत्तराखंड में ओले गिरने की आशंका
उत्तर-पश्चिम भारत के जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूलभरी आंधी और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।
खराब मौसम में सतर्क रहें
आईएमडी ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, गरज-चमक के समय घरों में रहने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
देशभर में लू से राहत
देश के अधिकांश हिस्सों में रविवार को बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बारिश होती रही। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आईएमडी ने कहा कि देश में लू की स्थिति फिलहाल समाप्त हो गई है।
मुंबई में यातायात बाधित
महाराष्ट्र के मुंबई में रविवार सुबह मॉनसून-पूर्व भारी बारिश हुई। इससे पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। जलजमाव से यातायात बाधित हुआ। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तथा राज्य के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर रविवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई।
दिल्ली में जून की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ होगी
जून के पहले सप्ताह में भी दिल्ली पर मौसम की मेहरबानी बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान तेज धूलभरी आंधी, हल्की बारिश, गरज-चमक जैसी मौसमी घटनाओं का दौर आता रहेगा। इससे छह जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा। दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान रविवार को सामान्य से तीन से छह डिग्री तक कम दर्ज किया गया। गर्मी के लंबे दौर के बाद पिछले तीन दिनों से दिल्ली में राहत बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीच-बीच में तेज धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ी हैं। इसके चलते तापमान में खासी गिरावट आई है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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