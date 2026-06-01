Mausam 1 June: सावधान! UP समेत 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी और ओले का अलर्ट

Mausam 1 June: आईएमडी ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, गरज-चमक के समय घरों में रहने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।

Mausam 1 June: मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मैदानों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। हालांकि, अब तक मॉनसून की एंट्री का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मॉनसून के केरल पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है।

UP समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश, आंधी की चेतावनी जारी की है। पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में सप्ताहभर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

हिमाचल-उत्तराखंड में ओले गिरने की आशंका उत्तर-पश्चिम भारत के जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूलभरी आंधी और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

खराब मौसम में सतर्क रहें आईएमडी ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, गरज-चमक के समय घरों में रहने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।

देशभर में लू से राहत देश के अधिकांश हिस्सों में रविवार को बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बारिश होती रही। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आईएमडी ने कहा कि देश में लू की स्थिति फिलहाल समाप्त हो गई है।

मुंबई में यातायात बाधित महाराष्ट्र के मुंबई में रविवार सुबह मॉनसून-पूर्व भारी बारिश हुई। इससे पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। जलजमाव से यातायात बाधित हुआ। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तथा राज्य के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर रविवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई।