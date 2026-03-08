यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में करवट लेने वाला है मौसम, यहां जमकर होगी बारिश
उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में लगातार गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार शाम को मौसम करवट ले सकता है और 9 व 10 मार्च को कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तर और पश्चिमी भारत में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच ही मौसम विभाग ने 9 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी तूफानी बारिश की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में फिलहाल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। दिल्ली में 9 फरवरी को बादल छाए रह सकते हैं।
दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बारिश की कोई उम्मीत नहीं है। बल्कि तेज धूप लगातार गर्मी बढ़ाएगी। तापमान बढ़ने की वजह से लोग परेशान हो सकते हैं। पिछले 50 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार शहर के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में मार्च के पहले सात दिनों के दौरान दर्ज किया गया अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस था जो पांच मार्च, 1999 को दर्ज किया गया था।
यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को पूरे दिन धूप खिली रहेगी लेकिन शाम होते-होते बादल मंडरा सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 9 और 10 मार्च को बूंदा बांदी हो सकती है।
पहाड़ी इलाकों में बारिश
मौसम विभाग ने बिहार में भी मौसम के करवट लेने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक बिहार के भी कुछ जिलों में 9 और 10 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा कई जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है।
राजस्थान और मध्य प्रदेश का मौसम
राजस्थान में मार्च के महीने में आसामन्य रूप से काफी गर्मी पड़ रही है और तापमान सामान्य से नौ डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह राज्य के कुछ हिस्सों में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की है।
जयपुर के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस समय राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से चार से नौ डिग्री सेल्सियस अधिक है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर तथा चित्तौड़गढ़ में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में धूप खुली रह सकती है। फिलहाल बारिश के संकेत नहीं दिए गए हैं।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।