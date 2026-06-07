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आज का मौसमः महाराष्ट्र तक पहुंच गया मॉनसून, यूपी-बिहार समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुका है। पूर्वोत्तर में यह मणिपुर और त्रिपुरा तक पहुंच गया है। यूपी-बिहार समेत 16 राज्यों मे भी तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 

आज का मौसमः महाराष्ट्र तक पहुंच गया मॉनसून, यूपी-बिहार समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने अब अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। मॉनसून 4 जून को केरल तट से टकराया था और इसके 48 घंटे के अंदर ही सात राज्यों तक पहुंच चुका है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेशष महाराष्ट्र, मणिपुर और मिजोरम में छा चुका है। शनिवार को मॉनसून मणिपुर और मिजोरम में दस्तक दे चुका है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गोवा में भी मॉनसून का असर दिखाई दे रहा है।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। कई जगहों पर 7 से 20 सेमी तक बारिश हो सकती है। बता दें कि इस बार मॉनसून तीन दिन की दैरी से पहुंचा है। आम तौर पर यह 1 जून को ही केरल तट से टकराता था। पिछले साल मॉनसून 24 मई को ही केरल पहुंच गया था और इसके बाद 29 जून तक पूरे देश को कवर कर चुका था।

दिल्ली का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को तापमान औसत से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 07 जून को कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास बना रहेगा। मॉनसून अगले 2 से 5 दिन में महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को कवर कर सकता है।

इन राज्यों में लू का अलर्ट

एक तरफ मॉनसून झमाझम बारिश करवा रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर के राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्त प्रदेश और ओडिशा के बड़े भाग में 8 से 12 जून तक लू चल सकती है।

इन 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 7 जून को 16 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेशष झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम में तूफानी बारिश हो सीकत है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है।

यूपी का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 7 जून को कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इनमें मऊ, आजमगढ़. जौनपुर, देवरिया, वाराणसी, संत कबीरनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशांबी, अमेठी. अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी शामिल हैं। इन जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वी यूपी के कई जिलों में 10 से 12 जून के दौरान भी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी में 12 जून तक लू का अलर्ट जारी कया गया है।

बिहार का मौसम

बिहार के कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास, सारण, वैशाली, पटना, शेखपुरा, जमुई, नलंदा, गया और लखीसराय में 7 जून को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बांका और भागलपुर में भारी बारिश हो सकती है। 9 से 10 जून के बीच भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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