आज का मौसमः यूपी, दिल्ली समेत उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, इन 9 राज्यों में आंधी-पानी का अलर्ट

Mar 06, 2026 08:03 am IST Ankit Ojha
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत का मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर समते देश के 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना है।

राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। इस समय पश्चिमी और उत्तर भरत में सर्दी का असर एकदम खत्म होता नजर आ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 9 राज्यों में आंधी और पानी की चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा पहाड़ों में भी अभी बर्फबारी का दौर खत्म होने वाला नहीं है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो यहां फिलहाल बारिश नहीं होने वाली है। वहीं अगले दो दिनों में दो सेतीन डिग्री पारा बढ़ सकता है।ऐसे में दिल्ली वासियों को एडवांस वाली गर्मी परेशान करने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिन सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा तापमान रह सकता है। इसके अलावा हवा की गति कम होने के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है।

उत्तर प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेशमें भी बारिश का अनुमान नहीं है।अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहेगा। वहीं धूप और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़. अयोध्या, लखनऊ, देवरिया, गोरखपुर में तापमान में बढ़ने की पूरी उम्मीद है।

बिहार में बादलों का डेरा

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती ह। 11 मार्च को पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और खगड़िया में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम साफ रहेगा।

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। उत्तराखंड, हिमाचल और जममू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। रूद्र प्रयाग, चमोली, नैनीताल औरउत्तरकाशी में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि बारिश का अनुमान नहीं लगाया गया है।

इन 9 राज्यों में आंधी-पानी की चेतावनी

मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्र, सिककिम, ओडिशा, झारखंड. बिहार और पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी मौसम बिगड़ कता है। कांगड़ा. चंबा, शिमला और मानली में 7 मार्च तक बारिश हो सकती है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान का मौसम

मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं राजस्थान में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसकी वजह से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

