आज का मौसमः दिल्ली से बिहार तक तूफानी बारिश का अलर्ट, जानें कब तक ठंडा रहने वाला है वेदर
उत्तर और पश्चिमी भारत के बड़े इलाके में लगातार बारिश और आंधी-तूफान की वजह से मौसम कूल-कूल हो गया है। फिलहाल 5 मई को भी यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। 8 मई से मौसम साफ होने का अनुमान है।
मई महीने में जिस तरह से मौसम बदल गया है, उसकी शायह ही किसी को उम्मीद रही हो। हीटवेव और गर्मी के लिए जानी जाने वाली मई लोगों को कंपा रही है। आंधी और बारिश की वजह से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को फिर से कंबल निकालने पड़ गए। उत्तर और पश्चिमी भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। आचनाक तेज हवाओं के साथ बादलों का छा जाना और फिर जोरदार बारिश आम बात हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 मई को भी यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर अनावश्यक ना निकलने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं की वजह से बिजली के पोल और पेड़ों के भी गिरने की संभावना बनी रहती है।
पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का डबल असर
पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम के करवट लेने के पीछ वजह पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एक साथ असर दिखाना है। इसी वजह से पहाड़ों में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं बात करें दक्षिण भारत की तो फिलहाल बारिश की गतिविधियां नहीं हैं।
कब तक बारिश का अनुमान, दिल्ली का मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक यानी 7 तारीख तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कई जगहों पर ओलावृष्टि का भी अनुमान है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो बारिश और आंधी की वजह से पेड़ गिरने की वजह से कई जगहों पर यातायात बाधित हो गया। 5 मई को हवा की रफ्तार सामान्य रहने का अनुमान है। वहीं बारिश की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 5 मई को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने कहा कि बुराड़ी, मॉडल टाउन, दिल्ली विश्वविद्यालय, पटेल नगर, वसंत विहार, आर के पुरम, वसंत कुंज, हौज खास, मालवीय नगर, कालकाजी, महरौली, तुगलकाबाद, छतरपुर, इग्नू और आयानगर जैसे कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, हल्की गरज और बिजली गिरने का अनुमान है। साथ ही हवा की गति 30-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।
यूपी में होगी बारिश
मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और अन्य कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किमी प्रतिघंटा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट जरूर है लेकिन 7 तारीख के बाद एक बार फिर तेज धूप और गर्मी का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
बिहार और झारखंड का हाल
बिहार में बारिश और आंधी की स्थिति ज्यादा गंभीर है। यहां बारिश से संबंधित गतिविधियों में 12 लोगों की मौत हो गई है। 5 मई को भी बिहार में तेज तूफानी बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड में भी तेज हवाओं के असर बना रहेगा। मध्य प्रदेश में भी मौसम सक्रिय है और की जगहों पर तेज हवाओँ के साथ बारिश हो सकती है।
पहाड़ों में बर्फबारी
पहाड़ी राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में भी मेघायल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पहाड़ों में भूस्खलन का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का यह रूप लोगों को गर्मी से जरूर राहत दे रहा है लेकिन कई और मुसीबतें बढ़ा भी रहा है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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