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तूफानी बारिश का कहर, UP-बिहार समेत इन राज्यों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट; आ रहा दूसरा पश्चिमी विक्षोभ

Apr 05, 2026 07:21 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग के मुताबिक 5 अप्रैल को भी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 9 राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने कई जगहों पर ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया है। 

तूफानी बारिश का कहर, UP-बिहार समेत इन राज्यों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट; आ रहा दूसरा पश्चिमी विक्षोभ

एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभों ने उत्तर भारत का मौसम एकदम बदलकर रख दिया है। जहां मार्च के महीने में गर्मी का प्रकोप नजर आने लगा था, अप्रैल में एकबार फिर बारिश की वजह से गर्मी छूमंतर हो गई है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल को भी उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत 9 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में कल जोरदार बारिश हुई और आज भी तेज हवाएं चल रही हैं।

दिल्ली का मौसम

बता दें कि 7 अप्रैल को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ अपनी चोटी पर पहुंच सकता है। इसलिए अभी तीन दिन बारिश से पूरी तरह राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिल्ली की बात करें तो 8 अप्रैल तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। 6 अप्रैल को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बेमौसम बारिश में बिजली गिरने की संभावना भी बहुत है। ऐसे में लोगों को बेवजह बाहर निकलने से बचना चाहिए।

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राजस्थान का मौसम

राजस्थान में कई जगहों पर इतनी ओलावृष्टि हुई की जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। 5 अप्रैल को भी जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर औ उदयपुर में 40 से 50 किमी प्रति घँटा की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। 5-6 अप्रैल को थोड़ी राहत के बाद 7 अप्रैल से मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है।

यूपी-बिहार का मौसम

उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ समेत ज्यादातर पश्चिमी हिस्से में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर और हरदोई में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा हवाओँ की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रतिघंटा तक जा सकती है। बात करें बिहार तो रोहतास गया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पटना में बारिश की संभावना है।

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पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। 8 अप्रैल तक बारिश संबंधी गतिविदियां जारी रहेंगी। वहीं जम्मू-कशअमीर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना है। 5 और 7 अप्रैल को यहां बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड में भी कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग,अल्मोड़ा. उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल और चंपावत में भारी बारिश हो सकती है।

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हरियाणा और पंजाब का मौसम

हरियाणा के सोनीपत, गुरुग्राम, मेवात, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़, पठानकोट, रोपड़ समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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