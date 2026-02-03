यूपी-राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट, इन जगहों पर हो रही शीतलहर की वापसी
मौसम विभाग ने यूपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब,हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की वापसी हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
फरवरी शुरू होते ही मौसम अपने अलग-अलग रंग दिखा रहा है। बारिश की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यो में ठंड ने वापसी कर ली है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD का कहना है कि तेज हवाओं की वजह से तापमान में भी काफी कमी दर्ज की जाएगी। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से उत्तर भारत में ठंड कम नहीं हो रही है।
इन राज्यों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इन जगहों पर शीतलहर का अलर्ट
बारिश और बर्फबारी के बीच यूपी, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही अयोध्या, सीतापुर, बिजनौर, प्रयागराज , कानपुर, मथुरा, अलीगढ़. आगरा और नोएडा में शीतलहर का प्रकोप हो सकता है। वहीं हरियाणा के हिसार, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और पानीपत में ठंडी हवाओं की वजह से शीतलहर की स्थिति बन सकती है। पंजाब के होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में भी शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी।
राजधानी दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो 3 फरवरी को बादलों की आवाजाही रहेगी। इसके अलावा शाम तक हल्की बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश हुई तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री रहने की संभावना है।
यूपी का मौसम
मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, आजमगढ़, गाजीपुर, बांदा, मऊ, बलिया और प्रतापगढ़ में बारिश हो सकती है। इसके अलावा लखनऊ, अयोध्य, आगरा और मथुरा में सुबह कोहरा देखा गया। मौमस को देखते हुए सड़क पर लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
