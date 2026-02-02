Hindustan Hindi News
यूपी से राजस्थान तक बारिश का अलर्ट, कोहरे की भी मार; कैसा रहेगा आज का मौसम

संक्षेप:

मौसम विभाग ने यूपी और राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सोमवार को राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। पंजाब और हरियाणा का मौसम फिलहाल शुष्क रहने का अनुमान है। 

Feb 02, 2026 06:42 am IST
फरवरी शुरू होते ही उत्तर भारत में जनवरी वाली ठंड की वापसी हो गई है। वहीं कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ अपना पूरा असर दिखा रहा है। इस वजह से बारिश हो रही है और तापमान में अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 2. 3 और 4 फरवरी को कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह हल्की बारिश हुई थी। वहीं सोमवार को घना कोहरा छाया हुआ है।

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रविवार को बर्फबारी और बारिश हुई। चालीस दिनों की भीषण सर्दी 'चिल्ला-ए-कलां' के समाप्त होने के बाद शनिवार से 20 दिन का 'चिल्ला-ए खुर्द' (हल्की सर्दी) शुरू हो गया है। 'चिल्ला-ए-खुर्द' के बाद 10 दिन का 'चिल्ला-ए-बच्चा' (मामूली सर्दी) शुरू होगा। मौसम विभाग ने बताया कि दो-तीन फरवरी को छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात का अनुमान है।

हिमाचल में येलो अलर्ट

माचल प्रदेश में रविवार को हल्की बर्फबारी के साथ बारिश हुई। राज्य में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। शिमला जिले के शिलारू और कुल्लू जिले के कोठी में पांच सेंटीमीटर हिमपात हुआ, जबकि कुफरी में चार सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। इसी तरह, लाहौल और स्पीति के गोंधला गांव में तीन सेंटीमीटर, शिमला के खदराला में 2.5 सेंटीमीटर, किन्नौर के सांगला में 2.1 सेंटीमीटर और कल्पा में 0.8 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई।

पंजाब और हरियाणा का मौसम

पंजाब और हरियाणा जैसे अन्य उत्तरी राज्यों में सर्दी की मार कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के कई हिस्सों में रात का तापमान सात डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। फिलहाल पंजाब और हरियाणा में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।

दिल्ली में घना कोहरा, बारिश का अलर्ट

राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। वबीं मौसम विभाग ने तेज हवाओं और बारिश का येो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कनहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 7 फरवरी तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 फरवरी को बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हो सकीत है। राजधानी में 5 फरवरी तक अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

उत्तर प्रदेश में होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच कई जिलों में बारिश हो सकती है। रविवार को भी कई जिलों में बारिश हुई है। बारिश और कोहरे को देखते हुए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ठंड जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का दौर अभी कम से कम तीन दिन नहीं थमेगा। कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

