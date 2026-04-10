इस वीकेंड बढ़ने वाला है गर्मी का कहर, दिल्ली से लेकर यूपी तक अलर्ट; यहां होगी बारिश

10 अप्रैल का मौसम: IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-यूपी में वीकेंड से गर्मी बढ़ेगी, जबकि महाराष्ट्र-गुजरात में लू का अलर्ट है। पढ़ें पूरे भारत के मौसम का हाल और अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान।

आज 10 अप्रैल को पूरे भारत में मौसम का अंदाज मिला-जुला रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज के लिए अपनी ताजा रिपोर्ट जारी कर दी है। जहां एक ओर उत्तर और मध्य भारत में गर्मी अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार है, वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी है। IMD की 9 अप्रैल को जारी ऑल इंडिया वेदर समरी एंड फोरकास्ट बुलेटिन के मुताबिक, पूर्वी भारत और उत्तर-पूर्वी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और आंधी जारी रहेगी। उत्तर-पूर्व में अगले 5 दिन (13 अप्रैल तक) यह सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो रहा है, जिससे तापमान में धीरे-धीरे 4-10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दक्षिण भारत में कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक संभव है।

IMD ने अप्रैल 2026 के लिए अपने मंथली आउटलुक में पहले ही देशभर में नॉर्मल वर्षा की भविष्यवाणी की थी। इसके मुताबिक, देश के कई हिस्सों में दिन का तापमान नॉर्मल या नीचे रहने की उम्मीद है, लेकिन रातें ज्यादातर जगहों पर ऊपर-नॉर्मल रहेंगी। अप्रैल में कुछ राज्यों, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र, तटीय तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में ऊपर-नॉर्मल हीटवेव दिनों की आशंका है, लेकिन अप्रैल में बारिश के कारण उत्तर और मध्य भारत में बड़े हीटवेव अभी नहीं दिख रहे।

उत्तर भारत: आज राहत, लेकिन वीकेंड से बढ़ेगा पारा दिल्ली-एनसीआर: दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। दिन के समय 20-30 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है। आज अधिकतम तापमान 32-34°C और न्यूनतम 16-18°C के बीच रहेगा। हालांकि, IMD की चेतावनी है कि यह राहत बहुत कम समय के लिए है। आने वाले वीकेंड से उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान: यूपी और राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। कुछ जगहों पर हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

पहाड़ी राज्य (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड): पहाड़ों पर हाल ही में हुई बर्फबारी का दौर अब थम रहा है। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के कुछ अलग-थलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा।

पश्चिम और मध्य भारत: हीटवेव का अलर्ट गुजरात और महाराष्ट्र: गुजरात और महाराष्ट्र में सूरज आग उगलने लगा है। IMD ने गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों (विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ) में हीटवेव की स्थिति की चेतावनी दी है। मुंबई में ह्यूमिडिटी के कारण मौसम बहुत गर्म और उमस भरा महसूस होगा।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़: मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा और तीखी धूप खिली रहेगी।

पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत: बारिश और तेज हवाओं का दौर असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश: पूर्वोत्तर के राज्यों में मौसम बिल्कुल विपरीत है। IMD ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी और बिजली चमकने की भी संभावना है।

पश्चिम बंगाल और सिक्किम: उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तटीय ओडिशा में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है।

दक्षिण भारत: उमस के साथ हल्की बारिश की फुहारें कर्नाटक और तमिलनाडु: दक्षिण आंतरिक कर्नाटक (बेंगलुरु सहित) में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश या छींटे पड़ने की संभावना है। चेन्नई में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गर्म और बहुत अधिक उमस भरा रहेगा, शाम के समय कुछ तटीय इलाकों में हल्की बौछारें राहत दे सकती हैं।

आंध्र प्रदेश और केरल: तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में लू जैसे हालात और बेहद गर्म/उमस भरा मौसम रहेगा। हैदराबाद में भी दिन का तापमान 39°C तक पहुंचने का अनुमान है।