16 राज्यों में भारी बारिश, UP में लू से राहत कब? जान लें कल के मौसम का भी हाल
Mausam Samachar: पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज काफी सख्त रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में 27 जून से 2 जुलाई तक व्यापक स्तर पर बारिश होने का अनुमान है।
UP me kab hogi barish: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की रफ्तार लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिनों के भीतर उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और इलाकों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अत्यंत अनुकूल बताई हैं।
27 जून 2026 तक की स्थिति के अनुसार, मॉनसून की उत्तरी सीमा अक्षांश 20°N/ देशांतर 60°E, 20°N/65°E, 20°N/70°E से गुजरते हुए गुजरात के सूरत, मध्य प्रदेश के इंदौर व मंडला, झारखंड के डालटनगंज और बिहार के मोतिहारी से होकर गुजर रही है।
उत्तर प्रदेश में भीषण लू की चेतावनी
एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश के निवासियों को अभी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 27 जून को कुछ इलाकों में भीषण लू की स्थिति रहेगी, जबकि 28 जून को भी लू का प्रकोप जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 और 28 जून को अलग-अलग हिस्सों में लू चलने की प्रबल आशंका है।
मूसलाधार बारिश और तेज आंधी का अलर्ट
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में 27 जून से 22 जुलाई के दौरान व्यापक वर्षा होने की उम्मीद है। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 27 जून से 2 जुलाई तक लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में 27-28 जून तथा 1-2 जुलाई को भारी बारिश होगी, जबकि 29 और 30 जून को अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।
तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और रायलसीमा में 27 से 30 जून के बीच 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है। आंतरिक कर्नाटक में इस दौरान बेहद मजबूत सतही हवाएं चलेंगी।
असम और मेघालय में अत्यधिक भारी बारिश
पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज काफी सख्त रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में 27 जून से 2 जुलाई तक व्यापक स्तर पर बारिश होने का अनुमान है। यहां 27 जून से 1 जुलाई के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में 28 और 29 जून को अत्यधिक भारी बारिश तथा 27 और 30 जून को भारी बारिश का अनुमान है।
गोवा और महाराष्ट्र में गरज-चमक
पश्चिमी हिस्सों में भी बादलों का डेरा रहेगा। कोंकण और गोवा में 27 जून से 2 जुलाई के दौरान व्यापक वर्षा होगी। यहां 27-28 जून और 1-2 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य महाराष्ट्र में 28-29 जून को भारी बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा और गुजरात (सहित सौराष्ट्र व कच्छ) में 27 जून से 2 जुलाई के बीच गरज-चमक के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है।
कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 27 से 29 जून के दौरान 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक के झोंकों के साथ आंधी चलने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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