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आ रहा एक और पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में अंधड़-बौछार; IMD का अलर्ट: मॉनसून की क्यों धीमी हुई रफ्तार

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IMD Weather Update Rain Alert Forecast: मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 16 से 22 जून के दौरान छिटपुट से लेकर हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में 19 जून तक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं

आ रहा एक और पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में अंधड़-बौछार; IMD का अलर्ट: मॉनसून की क्यों धीमी हुई रफ्तार

IMD Weather Update Rain Alert Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए जारी ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि इस हफ्ते एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। IMD ने कहा है कि 18 जून से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। IMD ने यह भी बताया कि इस समय देश के ऊपर कई चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जो मौसम को प्रभावित कर रही है।

मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन में बताया है कि इस समय हरियाणा और उसके आसपास निचले क्षोभमंडल में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिण हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास भी मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल स्तरों के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। इन दोनों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास निचले क्षोभमंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण स्थित है।

बिहार-झारखंड के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन

बिहार और उससे सटे झारखंड में भी निचले क्षोभमंडल में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। IMD के मुताबिक, मध्य असम और उसके आसपास भी निचले क्षोभमंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश के चक्रवाती परिसंचरण से लेकर दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक निचले क्षोभमंडल स्तर में एक ट्रफ (Trough) भी बनी हुई है, जिसकी वजह से मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ी है।

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कब-कब कहां-कहां बारिश?

IMD ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 18 से 22 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मध्यम से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी इस दौरान गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश और धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। IMD के मुताबिक,पश्चिमी विक्षोभ और प्री मॉनसून की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 17 से 19 जून तक बादल छाए रहेंगे और 20 और 21 जून को बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 19 से 21 जून के बीच बारिश की संभावना है।

मॉनसून की प्रगति और भारी बारिश का अलर्ट

IMD ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून फिलहाल सोलापुर, हैदराबाद, रांची और मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों तक पहुँच चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों के भीतर मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल हैं। इस बीच, पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में पूरे सप्ताह भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से असम और मेघालय में 18 से 20 जून के दौरान 'अत्यधिक भारी वर्षा' होने का अनुमान है।

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पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का क्या हाल

IMD ने कहा है कि पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 16 से 22 जून के दौरान व्यापक वर्षा होने का अनुमान है। इसके साथ ही असम और मेघालय में 18-20 जून के दौरान 'अत्यधिक भारी बारिश' हो सकती है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बी यहाँ पूरे सप्ताह (16-22 जून) व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और ओडिशा में 16 से 22 जून के दौरान छिटपुट बारिश के आसार जताए गए हैं। बिहार में 17-20 जून के दौरान भारी बारिश की संबावना जताई गई है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूरे सप्ताह व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई गई हैॉ।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में आज ( मंगलवार 16 जून को) आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान 30°C से 32°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से काफी कम है। 17 से 19 जून के दौरान भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी।

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लू (Heatwave) और गर्मी की चेतावनी

मॉनसूनी बारिश और पश्चिमी विक्षोभ के असर से इतर IMD ने कहा है कि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, विदर्भ में 19 जून तक, तेलंगाना में 18 जून तक और छत्तीसगढ़ में 17 जून तक अलग-अलग इलाकों में लू (Heatwave) चलने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 22 जून के दौरान लू की स्थिति बन सकती है।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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