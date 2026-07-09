अब होगी झमाझम बारिश! मॉनसून ने पूरा भारत कवर कर लिया, UP-बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक अलर्ट
Monsoon in India: 9 जुलाई 2026 को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 1 दिन की देरी से पूरे भारत को कवर कर लिया है। IMD ने दिल्ली-NCR, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
आज 9 जुलाई 2026 को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने देश के बचे हुए हिस्सों यानी उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही मॉनसून अब पूरे भारत में सक्रिय हो गया है। आमतौर पर मॉनसून पूरे देश को 8 जुलाई तक कवर कर लेता है, लेकिन इस वर्ष यह सामान्य से 1 दिन की देरी से पूरे देश में पहुंचा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय होने के साथ ही उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं।
क्यों बदल रहा मौसम?
IMD के अनुसार वर्तमान में भारी बारिश के पीछे कुछ प्रमुख मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो मध्य और उत्तर भारत में भारी नमी खींच रहा है। मॉनसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक फैली हुई है। वहीं ऑफशोर ट्रफ दक्षिणी गुजरात से लेकर मध्य केरल तक फैली है, जो पश्चिमी तटों पर भारी बारिश करा रही है।
राज्यों का हाल और IMD का अलर्ट
मॉनसून के आगे बढ़ने से देश के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा रही है।
दिल्ली-NCR और उत्तर भारत
दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा: दिल्ली-NCR में 9 जुलाई की सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट (अधिकतम 29°C) आई है लेकिन कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। दिल्ली-जयपुर हाइवे (NH-48) पर पानी के दबाव के कारण भारी नुकसान की खबर है।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़: IMD ने 9 जुलाई को पंजाब और हरियाणा में व्यापक बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: इन पहाड़ी राज्यों में 13-14 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार जैसे जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
मध्य और पश्चिम भारत
महाराष्ट्र: मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पश्चिमी तट (कोंकण और गोवा) और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़: मध्य प्रदेश में 8 से 11 जुलाई के बीच व्यापक बारिश की संभावना है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट है।
उत्तर प्रदेश और बिहार
उत्तर प्रदेश: यूपी के 25 से अधिक जिलों (लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद आदि) में तेज आंधी (80-90 किमी/घंटा) और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार और पूर्वोत्तर: बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश (कुछ स्थानों पर रेड अलर्ट) की चेतावनी जारी की गई है।
दक्षिण भारत
केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी झमाझम बारिश जारी है। इन क्षेत्रों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश का अनुमान है।
आम जनता के लिए IMD की एडवाइजरी
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस मौसमी बदलाव के दौरान सावधानी बरतें। बाढ़ और जलभराव वाले रास्तों या निचले इलाकों में जाने से बचें। आकाशीय बिजली और आंधी-तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे या खुले में आश्रय न लें। सुरक्षित इमारतों के अंदर रहें। भारी बारिश के कारण यातायात और परिवहन सेवाएं बाधित हो रही हैं, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक और मौसम के ताजा अपडेट की जांच कर लें। तेज हवाओं के कारण कच्चे ढांचे और पुरानी दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है, अतः सतर्क रहें।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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