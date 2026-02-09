Hindustan Hindi News
सर्दी की विदाई जल्द, पर 2 राज्यों में होगी बारिश; आज कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Feb 09, 2026 09:30 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
कड़ाके की ठंड से देश को जल्द ही राहत मिलने के आसार हैं। पूर्वानुमान है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़त दर्ज की जा सकती है। वहीं, पहाड़ी राज्य बारिश या बर्फबारी का सामना कर सकते हैं। फिलहाल, उत्तर समेत कई राज्यों को घने कोहरे से राहत की संभावनाएं कम हैं। इसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों में भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है।

कहां बदलेगा तापमान

उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घट सकता है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी है। विभाग ने बताया है कि मध्य भारत में 24 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री से सेल्सियस की बढ़त देखी जा सकती है। पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों के बाद न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।

IMD ने कहा कि महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 3 दिनों के बाद 2 से 3 डिग्री बढ़ना शुरू हो सकता है। फिलहाल, राज्य में 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। वहीं, देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं।

कहां होगी बारिश

11 फरवरी को जम्मू और कश्मीर, गिलगिट, लद्दाख, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में छिटपुट बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 11 फरवरी तक ऐसा मौसम रह सकता है। 10 फरवरी को जम्मू और कश्मीर, गिलगिट, लद्दाख, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। उस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रतिघंटा हो सकती है।

कोहरे की मार

मौसम विभाग के अनुसार, 10 फरवरी तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घना कोहरा छा सकता है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश में 10 फरवरी तक, बिहार, असम और मेघालय में 9 फरवरी तक घने कोहरे के आसार हैं।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

