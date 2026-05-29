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मॉनसून से पहले ही UP समेत 5 राज्यों पर उमड़े बादल, 3 दिन तक झमाझम बारिश का अलर्ट

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग ने यह दूसरा पूर्वानुमान जून से सितंबर के चार महीनों की अवधि को ध्यान में रखकर जारी किया है। पहला पूर्वानुमान 13 अप्रैल को जारी किया था। इसमें भी मौसम विभाग ने कहा था कि साल 2026 का मानसून सामान्य से कम या कमजोर रह सकता है।

मॉनसून से पहले ही UP समेत 5 राज्यों पर उमड़े बादल, 3 दिन तक झमाझम बारिश का अलर्ट

मॉनसून के इंतजार में बैठे उत्तर भारत को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। खबर है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कम से कम 5 राज्यों के ऊपर मौसमी सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसके चलते झमाझम बारिश हो सकती है। इधर, मॉनसून की दस्तक का ऐलान IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अब तक नहीं किया है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि मॉनसून की एंट्री में देरी हो सकती है।

IMD की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बादलों का एक समूह भारत के उत्तर और मध्य हिस्सों में मंडरा रहा है। INSAT-3DS के नए डेटा के अनुसार, इससे संकेत मिल रहे हैं कि बारिश लाने वाले मौसमी सिस्टम तेजी से तैयार हो रहे हैं। हालांकि, गुरुवार को दिल्ली में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते राजधानी में तापमान में मामूली गिरावट देखी गई।

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पाकिस्तान से आ रहे बादल

खबर है कि बादलों का यह समूह पाकिस्तान से आ रहा है, जो उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से को कवर करने वाला है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। खास बात है कि ये बादल मध्य भारत को भी कवर करेंगे और बाद में पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाएंगे।

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कैसा रहेगा मॉनसून

मौसम विभाग ने साल 2026 के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (जून से सितंबर) के लिए अपना दूसरा दीर्घकालिक अनुमान शुक्रवार को जारी कर दिया। इसके अनुसार देश के प्रमुख कई हिस्सों में इस साल मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देश में मॉनसून दीर्घावधि अनुमान के 90 प्रतिशत रह सकता है। यह स्थिति सामान्य से कम मॉनसून को दर्शाती है। विभाग के अनुसार इस प्रतिशत में चार प्रतिशत घट बढ़ हो सकता है।

मौसम विभाग ने यह दूसरा पूर्वानुमान जून से सितंबर के चार महीनों की अवधि को ध्यान में रखकर जारी किया है। पहला पूर्वानुमान 13 अप्रैल को जारी किया था। इसमें भी मौसम विभाग ने कहा था कि साल 2026 का मॉनसून सामान्य से कम या कमजोर रह सकता है।

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गुरुवार को जमकर भीगी दिल्ली

IMD ने बताया था कि गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में गरज-चमक के साथ आंधी आई, जिस दौरान पालम में हवा की अधिकतम गति 61 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम में यह बदलाव कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद आया है, जिसके दौरान दिल्ली के विभिन्न केंद्रों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दिन की तुलना में गुरुवार को शहर भर में अधिकतम तापमान में करीब तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम कार्यालय ने कहा कि शहर में बारिश और गरज-चमक की यह मौजूदा गतिविधि 31 मई तक जारी रहने की उम्मीद है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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