मॉनसून से पहले ही UP समेत 5 राज्यों पर उमड़े बादल, 3 दिन तक झमाझम बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने यह दूसरा पूर्वानुमान जून से सितंबर के चार महीनों की अवधि को ध्यान में रखकर जारी किया है। पहला पूर्वानुमान 13 अप्रैल को जारी किया था। इसमें भी मौसम विभाग ने कहा था कि साल 2026 का मानसून सामान्य से कम या कमजोर रह सकता है।
मॉनसून के इंतजार में बैठे उत्तर भारत को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। खबर है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कम से कम 5 राज्यों के ऊपर मौसमी सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसके चलते झमाझम बारिश हो सकती है। इधर, मॉनसून की दस्तक का ऐलान IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अब तक नहीं किया है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि मॉनसून की एंट्री में देरी हो सकती है।
IMD की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बादलों का एक समूह भारत के उत्तर और मध्य हिस्सों में मंडरा रहा है। INSAT-3DS के नए डेटा के अनुसार, इससे संकेत मिल रहे हैं कि बारिश लाने वाले मौसमी सिस्टम तेजी से तैयार हो रहे हैं। हालांकि, गुरुवार को दिल्ली में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते राजधानी में तापमान में मामूली गिरावट देखी गई।
पाकिस्तान से आ रहे बादल
खबर है कि बादलों का यह समूह पाकिस्तान से आ रहा है, जो उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से को कवर करने वाला है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। खास बात है कि ये बादल मध्य भारत को भी कवर करेंगे और बाद में पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाएंगे।
कैसा रहेगा मॉनसून
मौसम विभाग ने साल 2026 के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (जून से सितंबर) के लिए अपना दूसरा दीर्घकालिक अनुमान शुक्रवार को जारी कर दिया। इसके अनुसार देश के प्रमुख कई हिस्सों में इस साल मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देश में मॉनसून दीर्घावधि अनुमान के 90 प्रतिशत रह सकता है। यह स्थिति सामान्य से कम मॉनसून को दर्शाती है। विभाग के अनुसार इस प्रतिशत में चार प्रतिशत घट बढ़ हो सकता है।
मौसम विभाग ने यह दूसरा पूर्वानुमान जून से सितंबर के चार महीनों की अवधि को ध्यान में रखकर जारी किया है। पहला पूर्वानुमान 13 अप्रैल को जारी किया था। इसमें भी मौसम विभाग ने कहा था कि साल 2026 का मॉनसून सामान्य से कम या कमजोर रह सकता है।
गुरुवार को जमकर भीगी दिल्ली
IMD ने बताया था कि गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में गरज-चमक के साथ आंधी आई, जिस दौरान पालम में हवा की अधिकतम गति 61 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम में यह बदलाव कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद आया है, जिसके दौरान दिल्ली के विभिन्न केंद्रों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दिन की तुलना में गुरुवार को शहर भर में अधिकतम तापमान में करीब तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम कार्यालय ने कहा कि शहर में बारिश और गरज-चमक की यह मौजूदा गतिविधि 31 मई तक जारी रहने की उम्मीद है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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