आज केरल पहुंचने वाला था मॉनसून, क्या है ताजा स्थिति; 8 राज्यों में झमाझम बारिश के आसार

दिल्ली में सोमवार को भीषण गर्मी रही, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया और राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 14 वर्षों में मई माह की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। आईएमडी ने मंगलवार को लू चलने की आशंका जताते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है।

झुलसाने वाली गर्मी का सामना कर रहे भारत के अधिकांश राज्यों के मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा था कि 26 मई यानी मंगलवार को मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है। हालांकि, दक्षिण भारतीय राज्य में झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन मॉनसून को लेकर विभाग ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कहा जा रहा है कि इसके आगे बढ़ने को लेकर स्थिति अनुकूल बनी हुईं हैं।

कहां पहुंचा मॉनसून IMD ने मंगलवार को बताया है कि अरब सागर के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, कोमोरिन क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अंडमान के बचे हुए क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों में आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल हैं। अब इससे संकेत मिल रहे हैं कि केरल पहुंचने में मॉनसून को समय लग सकता है। हालांकि, राज्य में मॉनसून की एंट्री की सामान्य तारीख 1 जून है।

इस सप्ताह होगी झमाझम बारिश भीषण गर्मी से सबसे बुरा हाल उत्तर पश्चिम का माना जा रहा है। अब मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं कि 28 और 29 मई को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 मई को हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। साथ ही राजस्थान में 28 और 29 मई को बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि 26 और 27 मई को बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत भारी बारिश के आसार हैं। ऐसा मौसम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29 से 31 मई के बीच बन सकता है। झारखंड में 28 से 31 मई, ओडिशा में 26 से 28 मई, गंगीय पश्चिम बंगाल में 26 और 30 मई को छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान है।

केरल के कई जिलों में अलर्ट केरल के अधिकांश हिस्सों में मौसम विभाग ने झमाझम बारिश की संभावनाएं जताई हैं। साथ ही 4 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुझा और एर्नाकुलम शामिल हैं। एर्नाकुलम छोड़कर अन्य तीन जिलों में बुधवार को भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।

26 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी और करईकल में बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसा ही मौसम केरल में 26-27 मई और 30-31 मई को रह सकता है। लक्षद्वीप में 30 और 31 मई और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 27 मई को भारी बारिश के आसार हैं।