Hindi Newsमौसम न्यूज़20 October weather on diwali 2025 imd issued cyclone alert for this area
दीवाली पर करवट लेगा मौसम, IMD ने जारी किया चक्रवात का अलर्ट; यहां बारिश के आसार

Mon, 20 Oct 2025 12:05 PMNisarg Dixit भाषा
IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के कारण अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए ‘चक्रवात का अलर्ट’ जारी किया है, जिसके 21 अक्टूबर से जोर पकड़ने का अनुमान है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इस मौसम प्रणाली की वजह से क्षेत्र में 23 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिसके मद्देनजर स्थानीय बंदरगाहों के लिए चेतावनी जारी की गई है।

एक अधिकारी ने कहा, “निकोबार द्वीप समूह में कुछेक स्थान पर भारी बारिश (7-11 सेंटीमीटर) होने की आशंका है। 21, 22 और 23 अक्टूबर को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर तेज हवाएं (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा) चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।”

उन्होंने बताया, '22 से 23 अक्टूबर तक अंडमान सागर में 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। आने वाले पांच दिन में समुद्री स्थिति खराब रहने का अनुमान है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 24 अक्टूबर तक अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार तट के आसपास समुद्र में न जाएं।'

इस बीच, आईएमडी ने कहा कि तमिलनाडु में दीपावली के दिन 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने रविवार को एक बुलेटिन में चेतावनी दी कि 21 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है।

विभाग ने कहा कि इरोड, नीलगिरि, कोयंबटूर, तिरुपुर, डिंडीगुल, थेनी, मदुरै, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, शिवगंगा, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर, कराईकल, मइलादुथुराई, विल्लुपुरम, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर और नागपट्टिनम के कुछ हिस्सों में 64.5 मिलीमीटर से लेकर 111.5 मिलीमीटर तक बारिश होने का पूर्वानुमान है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Weather News IMD

