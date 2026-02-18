IMD ने दिया बारिश का अलर्ट, UP समेत 8 राज्यों में बदलेगा मौसम; ओले गिरेंगे
IMD ने बताया है कि 18 फरवरी को राजस्थान, हरियाणा, निकोबार में बिजली और आंधी चल सकती है। उस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में 18 फरवरी को ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं।
उत्तर प्रदेश समेत भारत के कम से कम 7 राज्यों का मौसम अगले 72 घंटों में करवट ले सकता है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कम से कम 7 राज्यों में बारिश की संभावनाएं जताई है। वहीं, कुछ हिस्सों में ठंडक दोबारा बढ़ सकती है। विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है।
बारिश के आसार और ओले की मार
मौसम विभाग ने बुधवार को जानकारी दी कि 18 फरवरी को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 18 और 19 फरवरी को उत्तराखंड में ऐसा मौसम रह सकता है। वहीं, 18 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज और आंधी के भी आसार हैं।
IMD ने बताया है कि 18 फरवरी को राजस्थान, हरियाणा, निकोबार में बिजली और आंधी चल सकती है। उस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में 18 फरवरी को ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं।
दिल्ली में होगी बारिश
बुधवार को राजधानी दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को बुधवार के लिए हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान बताया था, जिसके साथ दोपहर के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। विभाग ने अधिकतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की है।
ठंड का पूर्वानुमान
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस घट सकता है। मध्य भारत में अगले 6 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव के आसार नहीं हैं। महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़त की संभावनाएं हैं।
पूर्वी भारत में अगले 2 दिन तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। गुजरात में 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।
इनके अलावा उत्तर पश्चिम राज्यों के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
