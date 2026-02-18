Hindustan Hindi News
IMD ने दिया बारिश का अलर्ट, UP समेत 8 राज्यों में बदलेगा मौसम; ओले गिरेंगे

Feb 18, 2026 09:59 am IST Nisarg Dixit
IMD ने बताया है कि 18 फरवरी को राजस्थान, हरियाणा, निकोबार में बिजली और आंधी चल सकती है। उस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में 18 फरवरी को ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं।

उत्तर प्रदेश समेत भारत के कम से कम 7 राज्यों का मौसम अगले 72 घंटों में करवट ले सकता है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कम से कम 7 राज्यों में बारिश की संभावनाएं जताई है। वहीं, कुछ हिस्सों में ठंडक दोबारा बढ़ सकती है। विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है।

बारिश के आसार और ओले की मार

मौसम विभाग ने बुधवार को जानकारी दी कि 18 फरवरी को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 18 और 19 फरवरी को उत्तराखंड में ऐसा मौसम रह सकता है। वहीं, 18 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज और आंधी के भी आसार हैं।

दिल्ली में होगी बारिश

बुधवार को राजधानी दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को बुधवार के लिए हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान बताया था, जिसके साथ दोपहर के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। विभाग ने अधिकतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की है।

ठंड का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस घट सकता है। मध्य भारत में अगले 6 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव के आसार नहीं हैं। महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़त की संभावनाएं हैं।

पूर्वी भारत में अगले 2 दिन तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। गुजरात में 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।

इनके अलावा उत्तर पश्चिम राज्यों के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Nisarg Dixit

