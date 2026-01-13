दिल्ली को मिलेगी कड़ाके की ठंड से राहत, IMD ने दी खुशखबरी; इन राज्यों में बढ़ेगा तापमान

संक्षेप: मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। गुजरात में अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस घट सकता है। जबकि, देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं।

भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से को फिलहाल दो दिन कड़ाके की ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। हालांकि, इसके बाद न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं, गुजरात में तापमान गिरने की संभावनाएं हैं। इधर, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में सोमवार को पारा शून्य के पास दर्ज किया गया था।

कैसा रहेगा मौसम IMD ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बदलाव के आसार नहीं हैं। वहीं, इसके बाद 5 दिनों के दौरान पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली एनसीटी, चंडीगढ़ राज्य शामिल हैं।

कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक 14 जनवरी तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में घने से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। जबकि, 18 जनवरी तक कुछ इलाकों में कोहरा रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी तक सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। ऐसा मौसम पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17 से 19 जनवरी को देखा जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 से 16 जनवरी तक कोहरे के आसार हैं।

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में 17 जनवरी, पश्चिम राजस्थान में 13 जनवरी तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 जनवरी तक, असम और मेघालय में 16 और 17 जनवरी को घना कोहरा छाया रहेगा।