UP समेत कई राज्यों को IMD ने दी गुड न्यूज, बताया कड़ाके की ठंड से कब मिलेगी राहत
मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में 12 से 16 जनवरी तक शीत दिवस के आसार हैं। इसके अलावा राजस्थान में 14 जनवरी तक शीत लहर चल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 13 जनवरी, उत्तराखंड में 13 और 14 जनवरी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 12 को शीत लहर की संभावनाएं हैं।
कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे उत्तर पश्चिम भारत को जल्द ही राहत के आसार हैं। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आने वाले दो तीन दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावनाएं हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्य अभी भीषण ठंड का सामना करेंगे। इसके अलावा कोहरे से भी राहत के आसार कम हैं।
IMD ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी तक, बिहार में 12 जनवरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में 16 जनवरी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 17 जनवरी, पश्चिम राजस्थान में 13 जनवरी, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 जनवरी तक, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में 14 जनवर तक घने कोहरा छा सकता है।
यहां पड़ेगी भीषण सर्दी
कब तक मिलेगी राहत
IMD के अनुसार, अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में खास गिरावट के आसार नहीं हैं। जबकि, इनके 4 दिन बाद तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। मध्य भारत में अगले 4 दिन न्यूनतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं है। इसके 3 दिन बाद तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।
महाराष्ट्र में अगले दो दिनों में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में दो तीन दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
