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भारत के 10 से ज्यादा राज्यों में भयंकर बारिश का अलर्ट, UP में कैसा रहेगा मौसम

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत भारत के कई राज्यों में तेज बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। वहीं, पूर्वोत्तर के भी सभी राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं।

12 August ka mausam
राजधानी दिल्ली में बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है। (PTI Photo/Kamal Kishore)

Aaj ka mausam: आज का मौसम झमाझम बारिश का रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि बुधवार को दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक और ओडिशा से अरुणाचल प्रदेश तक देश के अधिकांश राज्यों में बारिश हो सकती है। खास बात है कि यह मौसमी गतिविधियां ऐसे समय पर हो रहीं हैं, जब मॉनसून पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगता नजर आ रहा था।

IMD का पूर्वानुमान है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 12 से 17 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखडं में 12-13 अगस्त और फिर 15 से 17 अगस्त के बीच ऐसा ही मौसम रह सकता है। 12 अगस्त को पंजाब में और 14 से 17 अगस्त तक पंजाब के साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावनाएं हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश 13 से 17 अगस्त, पश्चिम राजस्थान 12 अगस्त, पूर्वी राजस्थान 13 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का सामना करेंगे।

कहां होगी बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि 12 से 15 अगस्त के बीच पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश के आसार हैं। जबकि, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश में 17 अगस्त तक बारिश हो सकती है। विदर्भ में 12-13 अगस्त और 17 अगस्त को बारिश के आसार हैं। एमपी के अलग-अलग हिस्सों में 12 से 16 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

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बिहार भी भीगेगा

बिहार और ओडिशा में भारी बारिश की संभावनाएं 14 से 17 अगस्त के बीच बनती दिख रहीं हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल में 12 अगस्त और ओडिशा में 12-13 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार आईलैंड में 12-13 अगस्त, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 12 से 17 अगस्त, झारखंड में 13 से 15 अगस्त तक बारिश हो सकती है।

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पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 से 17 अगस्त के बीच बारिश के आसार हैं। जबकि, अरुणाचल प्रदेश में 12 से 14 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है।

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दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना

राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मौसम विभाग ने हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पालम में यह 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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