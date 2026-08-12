भारत के 10 से ज्यादा राज्यों में भयंकर बारिश का अलर्ट, UP में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत भारत के कई राज्यों में तेज बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। वहीं, पूर्वोत्तर के भी सभी राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं।

Aaj ka mausam: आज का मौसम झमाझम बारिश का रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि बुधवार को दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक और ओडिशा से अरुणाचल प्रदेश तक देश के अधिकांश राज्यों में बारिश हो सकती है। खास बात है कि यह मौसमी गतिविधियां ऐसे समय पर हो रहीं हैं, जब मॉनसून पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगता नजर आ रहा था।

IMD का पूर्वानुमान है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 12 से 17 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखडं में 12-13 अगस्त और फिर 15 से 17 अगस्त के बीच ऐसा ही मौसम रह सकता है। 12 अगस्त को पंजाब में और 14 से 17 अगस्त तक पंजाब के साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावनाएं हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश 13 से 17 अगस्त, पश्चिम राजस्थान 12 अगस्त, पूर्वी राजस्थान 13 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का सामना करेंगे।

कहां होगी बारिश मौसम विभाग का कहना है कि 12 से 15 अगस्त के बीच पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश के आसार हैं। जबकि, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश में 17 अगस्त तक बारिश हो सकती है। विदर्भ में 12-13 अगस्त और 17 अगस्त को बारिश के आसार हैं। एमपी के अलग-अलग हिस्सों में 12 से 16 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

बिहार भी भीगेगा बिहार और ओडिशा में भारी बारिश की संभावनाएं 14 से 17 अगस्त के बीच बनती दिख रहीं हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल में 12 अगस्त और ओडिशा में 12-13 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार आईलैंड में 12-13 अगस्त, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 12 से 17 अगस्त, झारखंड में 13 से 15 अगस्त तक बारिश हो सकती है।

पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश मौसम विभाग ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 12 से 17 अगस्त के बीच बारिश के आसार हैं। जबकि, अरुणाचल प्रदेश में 12 से 14 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है।