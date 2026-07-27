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10 हजार किलोमीटर की 'रेन बेल्ट', यूपी से लेकर बंगाल और हरियाणा तक होगी मूसलाधार बारिश

By Ankit Ojha
हिन्दुस्तान टीम
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सैटलाइट तस्वीरों में भारत के ऊपर एक बड़ा रेन बेल्ट यानी बादलों की पट्टी दिखाई दी है। यह दक्षिण कोरिया तक फैली हुई है। इसकी वजह से पूरे देश में भारी से  भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है।

Heavy Rain
उत्तर भारत में भारी से भारी बारिश की चेतावनी

भारत में मॉनसून एक बार फिर अपने पूरे जोर में आ गया है। हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों में मॉनसून की बारिश का एक बड़ा दायरा (बेल्ट) दिखाई दिया है, जिसमें बादलों की विशाल पट्टी सात से 10 हजार किलोमीटर (उत्तर भारत से दक्षिण कोरिया तक) तक बनी हुई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, यह घटना 2026 के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के सबसे सक्रिय दौर में से एक है, जिसे मैसिव मॉनसून डे करार दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस घटना से भारत के लगभग 88 से 92 फीसदी हिस्से को बादलों ने ढक दिया है। इस सक्रिय मॉनसून के कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में तीव्र बारिश के हालात बन गए हैं।

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आखिर क्यों गायब हो गए थे बादल

दरअसल, जुलाई के पहले हफ्ते में देशभर में मॉनसून सक्रिय होने से महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश हुई थी। लेकिन उसके बाद अचानक सभी बादल गायब हो गए थे। मौसम विभाग के मुताबिक, जुलाई के शुरुआती हफ्तों में मानसून की ट्रफ रेखा खिसककर हिमालय की तराई की ओर चली गई थी, जिससे मैदानी इलाके बारिश से वंचित हो गए। उस वक्त मध्य भारत के ऊपर विपरीत हवाओं का दबाव बना, जिसने हिंद और अरब महासागर से आने वाली नमी हवाओं के प्रवाह को रोक दिया।

कहां से आ गए इतने बादल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार कहा कि बंगाल की खाड़ी में पिछले चार दिनों से एक मजबूत अवदाब विकसित हुआ। इस दबाव ने मानसून ट्रफ को वापस अपने सामान्य स्थान (दक्षिण की ओर) खींचना शुरू किया। इसने एक विशाल वैक्यूम तरह काम करते हुए हिंद महासागर और अरब सागर से प्रचुर मात्रा में नमीयुक्त मानसूनी हवाओं और बादल को आकर्षित किया।

आईएमडी का अलर्ट

आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के अगले 12 घंटे में और मजबूत होने की संभावना जताई है। इससे 26-27 जुलाई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार और अत्यधिक बारिश की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, यूपी में भी तीव्र बारिश का अनुमान है। ओडिशा-बंगाल तटों पर 55 किमी प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

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क्या है रेन बेल्ट

रेन बेल्ट बादलों और भारी बारिश की एक ऐसे लंबे कॉरिडोर को कहते हैं, जो वायुमंडलीय चक्र और हवाओं के दबाव के कारण सैकड़ों या हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैल जाती है। इसका निर्माण मानसून कन्वर्जेंस जोन के कारण होता है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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