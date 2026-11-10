आज का मौसम 10 नवंबरः पश्चिमी विक्षोभ बदलने वाला है मौसम, 15 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट; तेजी से बढ़ेगी ठंड
आज का मौसम 10 नवंबरः मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में होने वाली बारिश और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में चलने वाली हवाएं पारा गिराएंगी।
आज का मौसम 10 नवंबरः दिवाली के बाद अब उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से हिमाचल प्रदेश , उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में चलने वाली तेज हवाएं ठंड में इजाफा करेंगी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में हल्की बारिश की भी उम्मीद है। इसके अलावा तमिलनाडू, पुडुचेरी और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
कहां -कहां होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।वहीं 10 नवंबर को केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई जगहों पर भारी बारिश की भी आशंका है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ ही भूस्खलन का भी अलर्ट जारी किया गया है।
कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम
उत्तर प्रदेश में दिन में धूप खिली रहेगी। वहीं सुबह और शाम ठंड का एहसास होगा। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 नवंबर को बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पारा गिराएंगी।
दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण की मार पड़ रही है। हालांकि उत्तर से आने वाली हवाएं प्रदूषण को जल्द ही कम कर सकती है। दिल्ली में सुबह-सुबह लोगों को ठंड का एहसा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार दिनों तक दिल्ली में हल्की धुंध और बादल छाए रहेंगे। वहीं न्यूनतम पारा 16 डिग्री तक गिर सकता है।
बिहार का मौसम
10 नवंबर को बिहार में बारिश की संभावना नहीं है। सुबह और शाम कोहरा छाया रहेगा। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रह सकता है। आने वाले दिनों में पारा और भी गिर सकता है।
तमिलनाडु और केरल में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों और केरल में 10 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही तेज हवाएँ चलेंगी। मौसम विभाग ने लोगों को वज्रपात से भी अलर्ट किया है।
पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम
पहाड़ों का मौसम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेजी से बदल सकता है। 10 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला और चंबा में बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई जिलों में 13 नवंबर तक बारिश का अलर्च जारी किया गया है। जम्मू-कशमीर, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान के साथ ही मुजफ्फराबाद में 10 और 11 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें