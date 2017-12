VIDEO: विरुष्का की शादी, देखिए हल्दी से लेकर वरमाला तक के वीडियो

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इटली के टस्कन शहर में सोमवार को शादी की। इस शादी में विराट और अनुष्का के करीब लोगो ही मौजूद रहे। यह साल 2017 की सबसे चर्चित शादी रही।

वीरूष्का की शादी में दुनिया दीवानी, पढ़ें दोनों में 10 समानताएं

इस शादी के कई वीडियोज़ रिलीज किए गये हैं। इसमें हल्दी की रस्म से लेकर मंडप तक के वीडियोज़ शामिल हैं। कोहली और अनुष्का ने जैसे ही शादी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की वैसे ही यह वायरल हो गयी है और इसके ठीक बाद वीडियोज़ भी सामने आये।

हल्दी की रस्म की रस्म में कोहली, देखें वीडियो -

जब कोहली ने की अनुष्का से सगाई, देखें वीडियो -

टीम इंडिया के कप्तान के कप्तान ने क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार और जबर्दस्त पारियां खेली हैं, अब वो निजी जिंदगी में भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोहली और अनुष्का के सगाई का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है।

i feel this is the most beautiful moment from #virushkawedding. pic.twitter.com/JhaxzkdP1O