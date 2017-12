क्रिकेट नहीं बल्कि इस इवेंट में कोहली बने मैन ऑफ द मैच

शादी से पहले ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे। शादी के बाद भी शादी फोटो और वीडियो वायरल हो रही है। कोहली और अनुष्का को कई लोग बधाई दे चुके हैं।

शादी के बाद कोहली ने ट्वीट किया, 'आज हमने हमेशा के लिए एक-दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंधे रहने का वादा किया। हम आपसे यह जानकारी साझा करते हुए बहुत आनंदित हैं। यह दिन दोस्तों, परिजनों और प्रशंसकों की दुआओं के कारण और भी ख़ास बन गया। हमारे सफर का अहम हिस्सा बने रहने के लिए शुक्रिया।" बता दें कि यही ट्वीट अनुष्का ने भी किया।

VIDEO: विरुष्का की शादी, देखिए हल्दी से लेकर वरमाला तक के वीडियो

ट्विटर पर रमेश श्रीवत्स ने कोहली के लिेए लिखा, बहुत अच्छे! एक और इवेंट जहां विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने।

#VirushkaWEDDING

Ah well! Yet another event where Virat Kohli is man of the match.