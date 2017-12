काजोल को नहीं पसंद आया #Virushka, ट्वीट कर कही ये बात

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर को इटली में शादी कर ली। कोहली और अनुष्का की शादी के साथ ही #Virushka #VirushkaWEDDING हैशटैग भी जबरदस्त ट्रेंड करने लगा। जब से दोनों की शादी की खबरें आना शुरू हुई थीं तब से ही लोग दोनों को #Virushka के साथ बधाई दे रहे थे। लेकिन एक सेलेब्रिटी हैं जिन्हें ये नाम पसंद नहीं आया। जी हां, जहां लोग इस हैशटैग के साथ विराट-अनुष्का को बधाई दे रहे है।

इसी बीच काजोल ने भी विरूषका को बधाई तो दी लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। काजोल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा 'विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बेस्ट ऑफ लक और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहरहाल, आप दोनों के अपने-अपने नाम ‘विरुष्का’ से ज्यादा अच्छे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों की जोड़ी (Combo) साथ में आपकी जोड़ी कमाल करेगी।’

Best of luck @imVkohli and @AnushkaSharma. Good wishes galore! Btw, much prefer ur individual names to the 'Virushka' combo! But your combo I’m sure will work beautifully. 😉 — Kajol (@KajolAtUN) December 12, 2017

बता दें कि बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक कई सेलेब्रिटी ने विरूषका को शादी के लिए बधाई दी है। शाहरुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा 'अब ये हुई ना रियल रब ने बना दी जोड़ी' दोनों को मेरा बहुत प्यार। भगवान आपकी रक्षा करे। वहीं सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा 'विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को शादी के लिए बहुत बधाई। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं।

Congratulations and best wishes to the just married @imVkohli and @AnushkaSharma. You both look wonderful together. #Virushka pic.twitter.com/DqcQN7GrpC — sachin tendulkar (@sachin_rt) December 11, 2017

Ab yeh hui na real Rab Ne Bana Di Jodi. My love to both @AnushkaSharma & @imVkohli May God bless u with happiness & health pic.twitter.com/ymsT2Ay9Fh — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 11, 2017

Anushka & Virat .. love and wishes for this auspicious day .. togetherness always !!🌺🌷🌹 https://t.co/q0DJEtlFJn — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 11, 2017

Many congratulations to @AnushkaSharma and @imVkohli on their wedding. God bless and welcome to the club! — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) December 11, 2017

