सुबह 6:30 ऑफिस आना वरना…; बॉस को Gen Z ने दिया करारा जवाब, सोशल मीडिया पर बवाल
अक्सर यह चर्चा होती है कि जेन Z सबसे अलग है। कई मौकों पर जेन Z ने साबित भी किया है कि वे पिछली पीढ़ियों से वाकई बहुत अलग हैं। अब इसका एक और उदाहरण सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट के अनुसार, एक मैनेजर अपने जेन Z कर्मचारी को सुबह 7 बजे की ऑनलाइन (वर्चुअल) मीटिंग के लिए सुबह 6:30 बजे ऑफिस बुला रहे थे। साथ ही धमकी भी दे रहे थे कि नहीं आए तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस पर जेन Z कर्मचारी ने प्रोफेशनल जवाब दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वर्चुअल मीटिंग के लिए ऑफिस आना है
सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट के मुताबिक, बॉस ने कर्मचारी को निर्देश दिया कि सुबह 6:30 बजे तक ऑफिस में शारीरिक रूप से मौजूद रहें, क्योंकि 7:00 बजे एक 'वर्चुअल मीटिंग' है। मैसेज में चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करने पर इसे अवज्ञा (Insubordination) माना जाएगा। मैसेज में लिखा हुआ था कि यह अंतिम सूचना है। सुबह 7:00 बजे की वर्चुअल मीटिंग के लिए सुबह 6:30 बजे तक ऑफिस में शारीरिक रूप से मौजूद न होना अनुशासनहीनता माना जाएगा। कृपया ध्यान दें कि लगातार अनुपालन न करने पर कंपनी नीति के अनुसार निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। कृपया पहुंचते ही तुरंत कन्फर्म करें।
जेन Z कर्मचारी ने दिया करारा जवाब
इस मैसेज पर एक जेन Z कर्मचारी ने पेशेवर अंदाज में जवाब दिया। उसने स्पष्ट लिखा कि वह मीटिंग में समय पर शामिल होगा, लेकिन वर्चुअल तरीके से। उनका जवाब कुछ यूं था- मैं वर्चुअल मीटिंग के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होऊंगा। मैं वर्चुअल रूप से ही शामिल होऊंगा, जैसा कि मीटिंग के फॉर्मेट में बताया गया है। स्थान के आधार पर निलंबन की धमकी देना कंपनी नीति का उल्लंघन नहीं, बल्कि पावर का दुरुपयोग लगता है। मैं ऑनलाइन हूं।
जेन Z कर्मचारी के इस जवाब की भाषा और स्टाइल को देखकर स्क्रीनशॉट पोस्ट करने वाले यूजर ने उन्हें हीरो ही करार दे दिया। @niilexis (लेक्सिस) नाम के यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जेन Z कर्मचारी। वे वो हीरो नहीं हैं जिनके हम हकदार थे, बल्कि वो हीरो हैं जिनकी हमें जरूरत थी। इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं। एक ने कहा कि अगर वर्चुअल मीटिंग के लिए ऑफिस में उपस्थिति इतनी जरूरी थी, तो फेस-टू-फेस मीटिंग क्यों नहीं रखी गई?
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
एक अन्य ने मजाक में लिखा कि कई कंपनियों के कई ऑफिस होते हैं, और वर्चुअल मीटिंग कंपनी-व्यापी हो सकती है। विभिन्न कारणों से टीम को इकट्ठा होने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कर्मचारी इसे बहुत शाब्दिक रूप से ले सकता है। कुछ यूजर्स ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान की बात है, सिर्फ जेन Z की नहीं। सुबह 6:30 बजे की शिफ्ट की बात क्यों नहीं हो रही? या तो शिफ्ट में काम करना होगा या ओवरटाइम पेमेंट मिलना चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि कुछ पुरानी पीढ़ी ने वर्कप्लेस को इतना टॉक्सिक बना दिया है कि सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करना भी विद्रोह जैसा लगता है। वहीं किसी ने कहा कि यह क्लासिक उदाहरण है जहां बॉस भी बहुत मुश्किल वाला लगता है और कर्मचारी भी।
