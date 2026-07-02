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बंदरों को खाना खिला रही युवती का बिगड़ा बैलेंस, छत से गिरकर दर्दनाक मौत, वीडियो वायरल

Dinesh Rathour वृंदावन, (मथुरा), हिन्दुस्तान संवाद
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मथुरा के वृंदावन में छत पर बंदरों को खाना खिला रही एक युवती सड़क पर आकर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई जो अब वायरल है।

Mathura News: सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक मौत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। वीडियो में एक युवती छत से सड़क पर गिरती नजर आ रही है। घटना उस समय की है जब युवती घर की छत पर बंदरों को खाना खिला रही थी। खाना खिलाते-खिलाते युवती छत के किनारे आ गई। इसी बीच युवती का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ते ही युवती छत से सड़क पर गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

पूर्णिमा उर्फ वृंदा पुत्री अनिल पांडेय निवासी संत कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग बुधवार शाम बंदरों को खाना खिलाने अपने घर की छत पर गई थी। बताया जाता है कि खाना खिलाते समय वह असंतुलित होकर छत से नीचे गिर गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन युवती को तत्काल संयुक्त जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पड़ताल की। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

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बंदरों के हमले में पांच माह की मासूम की मौत

वहीं दूसरी घटना फिरोजाबाद से सामने आया है। थाना दक्षिण क्षेत्र के गांव बासठ निवासी प्रमोद कुमार की पांच माह की पुत्री काव्या बुधवार शाम अपने बड़े भाई कन्हैया के साथ घर की छत पर खेल रही थी। कन्हैया उसे गोद में लेकर टहला रहा था। इसी दौरान बंदरों का एक झुंड छत पर पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया। बंदरों से बचने के प्रयास में काव्या उसके हाथ से छूटकर नीचे खड़ंजे पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तत्काल उसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां देर रात उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। देर रात जब परिजन मासूम का शव लेकर गांव पहुंचे तो परिवार में मातम छा गया।

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घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों में बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बंदरों का आतंक बना हुआ है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने के लिए कोई प्रभावी अभियान नहीं चलाया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी बंदरों के कारण कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ समय पूर्व एक महिला भी बंदरों से बचने के प्रयास में दो मंजिला मकान से गिरकर घायल हो गई थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए तत्काल विशेष अभियान चलाने की मांग करते हुए मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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